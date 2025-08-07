15 000 DOLLARS DE CAUTION POUR LE VISA AMERICAIN : Une mesure souveraine aux conséquences multiples pour l’Afrique

Jusqu’à quinze mille dollars américains ! C’est le montant de la caution dont certains étrangers devront s’acquitter pour un visa d’entrée aux Etats-Unis, dans le cadre d’un projet-pilote du Département d’Etat, rendu public le 4 août dernier. Dans le viseur de l’Administration Trump, les ressortissants étrangers parmi lesquels de nombreux Africains, passés maîtres dans l’art du non-respect de la durée de leur séjour au pays de l’Oncle Sam. Plus précisément, ce dispositif contraignant qui est prévu pour être testé à partir du 20 août prochain, cible les titulaires de visas B-1 et B-2 provenant de pays où les taux de dépassement de visa sont jugés élevés.

Il faut désormais montrer patte blanche, pour entrer aux Etats-Unis

Une initiative déjà entreprise par l’iconoclaste locataire de la Maison Blanche, en novembre 2020, à la fin de son premier mandat, mais qui avait fait long feu à la faveur de la pandémie du Covid-19 qui avait entraîné un effondrement du trafic international. A l’époque déjà, plus d’une vingtaine de pays, majoritairement d’Afrique, étaient dans le viseur du 45e président des Etats-Unis. Toujours est-il que selon le gouvernement américain, pour la seule année 2023, pas moins d’un demi-million de personnes sont soupçonnées d’être tombées sous le coup de la loi, en restant aux Etats-Unis au-delà de la durée autorisée de leur séjour. Et c’est pour lutter contre cette pratique que le gouvernement américain a entrepris d’expérimenter ce projet-pilote prévu pour durer douze mois, et qui concernera aussi bien les visas pour affaires que pour ceux du tourisme. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le président Donald Trump reste égal à lui-même, en faisant preuve de constance dans ses idées en matière de lutte contre l’immigration clandestine. Et en prenant une telle mesure, l’objectif clairement affiché est de se donner les moyens de sa politique, en essayant de décourager au maximum les velléités de contourner la loi. C’est dire s’il faut désormais montrer patte blanche, pour entrer aux Etats-Unis. Et on ne peut pas reprocher au gouvernement américain de chercher à contrôler les entrées et sorties, sur son territoire. D’autant plus qu’au-delà des manquements ci-dessus cités, il y a de nombreux cas d’immigrants qui ont pris sur eux la responsabilité de disparaître simplement dans la nature, une fois entrés, parfois légalement, sur le sol américain. De ce point de vue, on peut dire que c’est une mesure souveraine des autorités de Washington, qui va dans le sens de la préservation des intérêts de leur pays. Et cela n’a rien d’étonnant, quand on sait que le milliardaire-président a fait de la lutte contre l’immigration illégale, l’une des priorités de son mandat en cours. Renforçant au passage les moyens de surveillance aux frontières dans un contexte où les arrestations et autres expulsions de personnes en situation irrégulière, se multiplient. Mais cela est de bonne guerre pour un Donald Trump décidé à rendre à son pays « sa grandeur d’antan ».

C’est une mesure de fermeture qui pourrait avoir un impact sur le secteur du tourisme aux Etats-Unis

Mais, pour l’Afrique, cette mesure a des conséquences multiples. A commencer par le montant de la caution qui n’est pas à la portée de n’importe quel voyageur africain, même celui animé de meilleures intentions. Et en cas de périple groupé ou en famille, c’est un véritable pactole qu’il va falloir mobiliser, pour espérer avoir le précieux sésame. Et quid des étudiants, ou quand il s’agira d’aller rendre visite à un proche ou à un malade ? C’est dire l’impact que cette mesure pourrait avoir sur les relations des Africains avec leurs proches résidant aux Etats-Unis, ou même plus globalement sur des ressortissants du continent noir désireux de se rendre légalement au pays de l’Oncle Sam, mais dont le rêve pourrait se briser sur le rocher de cette caution. Au-delà, c’est une mesure de fermeture qui pourrait avoir un impact sur le secteur du tourisme aux Etats-Unis. Mais c’est peut-être, pour l’Administration Trump, le prix à payer pour une immigration saine. En tout état de cause, maintenant qu’il a été officiellement annoncé, on attend de voir les résultats que donnera ce projet-pilote à l’épreuve du terrain. Pour sûr, cela n’impactera pas négativement les déplacements de certains Africains aux Etats-Unis. Mais pour la grande masse des migrants clandestins, il faut craindre que cette mesure de durcissement des conditions d’octroi de visas, ne produise l’effet contraire, en les renforçant dans leur choix de chercher à rejoindre le pays de leurs rêves par des canaux illégaux.

« Le Pays »