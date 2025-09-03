80E ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE LA GUERRE DE RESISTANCE DU PEUPLE CHINOIS :Sous le signe de la préservation de la paix

A l’occasion du 80e anniversaire de la victoire de la guerre du peuple chinois sur l’agression japonaise et de la Guerre mondiale fasciste, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong, a produit la tribune ci-dessous que nous publions in extenso.

Le 3 septembre marque le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste. Il y a 80 ans, sous la bannière du front uni national contre l’agression japonaise initié et établi par le parti communiste chinois, le peuple chinois a finalement remporté la grande victoire de la Guerre de résistance contre l’agression japonaise, avec 14 années de résistance acharnée et au prix d’énormes sacrifices: plus de 35 millions de morts et de blessés, environ 100 milliards de dollars de pertes économiques directes et 500 milliards de dollars de pertes économiques indirectes. C’était la lutte de libération nationale la plus longue, la plus vaste et la plus coûteuse en sacrifices, menée par le peuple chinois contre l’invasion étrangère à l’époque moderne qui a remporté sa première victoire complète. Le Théâtre Chine était le théâtre principal oriental de la Guerre mondiale antifasciste. L’armée et le peuple chinois ont longtemps résisté seuls aux envahisseurs japonais. 70% à 90% des troupes terrestres japonaises étaient mobilisées sur le sol chinois, faisant gagner à l’URSS et aux forces alliées occidentales une marge de manœuvre stratégique cruciale. La persévérance et la résistance farouches démontrées sur le Théâtre Chine ont anéanti les tentatives de coordination stratégique entre le fascisme japonais et le fascisme allemand et italien. Ce théâtre était un pilier de la lutte mondiale contre le fascisme et a apporté une contribution indispensable à la victoire du bien sur le mal. Cette année marque le 80e anniversaire du recouvrement de Taïwan. Le retour de Taïwan constitue l’un des acquis majeurs de la victoire remportée lors de la Seconde Guerre mondiale et de l’ordre international établi après-guerre. Les documents internationaux ayant force juridique, tels que la Déclaration du Caire et la Proclamation de Potsdam, stipulent explicitement que le Japon doit restituer à la Chine le territoire de Taïwan qu’il avait illégalement occupé. En 1971, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 2758, réaffirmant sans équivoque la souveraineté de la Chine sur Taïwan. Les fondements historiques et juridiques de la souveraineté de la Chine sur Taïwan sont incontestables, et la tendance vers une réunification finale et inévitable est irréversible. Cette année marque également le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies. Le cours de l’histoire humaine se trouve une fois de plus à un tournant décisif. Aujourd’hui, le monde traverse des transformations inédites depuis un siècle, confronté au déficit croissant de paix, de développement, de sécurité et de gouvernance. Cependant, quelles que soient les vicissitudes de la scène internationale, les aspirations des peuples à la paix, au développement et à l’équité restent inchangées.

Il est impératif de défendre l’équité et la justice internationales

L’enseignement le plus précieux de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste est la nécessité de poursuivre résolument la voie du développement pacifique. Il est impératif de respecter les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Les Nations Unies sont le fruit de la victoire de la Guerre mondiale antifasciste. Le système international centré sur l’ONU est l’incarnation des acquis de cette victoire, et plus encore, la barrière solide et le support institutionnel qui protègent l’humanité de la tragédie d’une nouvelle guerre mondiale. Nous devons préserver fermement le système international centré sur les Nations Unies et, sous la bannière de la paix, du développement, de la coopération et du gagnant-gagnant, œuvrer ensemble à bâtir une communauté d’avenir partagé pour l’humanité. Il est impératif de défendre l’équité et la justice internationales. En tant que membre fondateur de l’ONU et membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine, sortie des feux de la guerre, a plaidé pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et pour l’esprit anti-colonialiste, contribuant ainsi à inscrire l’« égalité entre tous les pays, grands ou petits » dans la Charte des Nations Unies, et s’est toujours fait l’écho de la justice et de l’équité pour la société humaine. L’histoire comme la réalité montrent que pour relever les défis mondiaux, il est essentiel de rester fidèle au principe d’«amples consultations, contribution conjointe et bénéfices partagés » en matière de gouvernance mondiale. Il faut privilégier le dialogue à la confrontation, le partenariat au petit bloc, et le gagnant-gagnant au jeu à somme nulle, construire un véritable multilatéralisme, prendre en considération les préoccupations communes des différentes parties, et défendre les règles et l’ordre internationaux. Nous sommes convaincus que les peuples du monde entier choisiront de se tenir du bon côté de l’Histoire, du côté de l’équité et de la justice. Il est impératif de préserver la paix et la sécurité. La sécurité est la condition préalable au développement, et l’humanité forme une communauté de sécurité indivisible. La Chine s’est engagée dans un développement pacifique, restant pour toujours bâtisseur de la paix mondiale, contributeur au développement du monde, et défenseur de l’ordre international, offrant ainsi la plus grande certitude dans un monde incertain. En 2022, en partant de l’avenir, du destin, de la sécurité et du bien-être de toute l’humanité, le Président Xi Jinping a solennellement proposé l’Initiative pour la sécurité mondiale. Depuis trois ans, la Chine, fidèle au concept de communauté d’avenir partagé pour l’humanité, poursuit l’Initiative pour la sécurité mondiale avec toutes les parties, et s’engage à rendre le monde plus pacifique, plus sûr et plus prospère. L’amitié sino-africaine, en transcendant le temps et l’espace et en traversant les montagnes et les océans, s’est transmise de génération en génération.

La partie chinoise apprécie hautement l’adhésion de la partie burkinabè au principe d’une seule Chine

La Chine, le Burkina Faso et les autres pays africains sont liés par une histoire similaire et nourrissent une aspiration commune à l’indépendance, à l’autonomie, à la sécurité et à la stabilité, au développement et au progrès, ainsi qu’à une vie meilleure. La Chine a toujours poursuivi le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, respecte le choix du peuple burkinabè, et continuera de soutenir le Burkina Faso dans la préservation de ses droits et intérêts légitimes et dans la recherche d’une voie de développement autonome et adaptée à ses conditions nationales. La partie chinoise apprécie hautement l’adhésion de la partie burkinabè au principe d’une seule Chine et est disposée à œuvrer avec la partie burkinabè pour suivre la tendance historique, défendre la voie juste de la sécurité commune, poursuivre l’Initiative pour la sécurité mondiale et faire avancer le monde vers un avenir radieux de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès. C’est là la meilleure commémoration du 80e anniversaire de la victoire, ainsi qu’un engagement solennel envers l’histoire, le monde et l’avenir.

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Burkina Faso

Deyong ZHAO