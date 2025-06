AFFAIRE MATATA PONYO EN RDC : Une disparition, plusieurs interrogations

Mais où est passé Augustin Matata Ponyo ? C’est la question que se posent de nombreux Congolais. En effet, condamné le 20 mai dernier à 10 ans de travaux forcés, pour le détournement de 245 millions de dollars destinés au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo, à la sortie de la capitale Kinshasa, l’opposant et ancien Premier ministre est introuvable. Selon son parti, le LGD, l’homme politique n’est joignable ni au téléphone ni au domicile. Le Leadership et gouvernance pour le développement (LGD) se dit d’autant plus inquiet qu’il a fait le tour des lieux carcéraux où il aurait pu se trouver, mais aucune trace de l’opposant. Donc, une disparition, plusieurs interrogations. Qui a enlevé Matata Ponyo ? Qui a intérêt à le voir disparaître ? L’homme a-t-il pris la poudre d’escampette pour se soustraire à la Justice ? Autant de questions que l’on se pose sans réponse. Pour le moins, une chose est sûre : la disparition de l’opposant est un fait inédit. C’est dire si le pouvoir de Félix Tshisekedi gagnerait à mettre un point d’honneur à le retrouver ou à tout le moins, le localiser. Il y a d’autant plus intérêt que la sortie du LGD laisse croire que le pouvoir pourrait être derrière ce kidnapping. Surtout que dans la foulée, la fille du présumé disparu qui s’apprêtait à se rendre aux Etats-Unis, a vu son passeport confisqué par les autorités avec à la clé, l’interdiction de quitter le territoire congolais.

S’il s’avère que l’opposant s’est exilé, pour se soustraire à la Justice, il aura manqué du courage

Toute chose qui laisse a priori penser à une cabale contre l’opposant puisque, jusque-là, rien n’est officiellement reproché à sa fille. Certes, un responsable du gouvernement qualifie les leaders du parti de Matata Ponyo, de « plaisantins ou encore d’histrions », estimant que ces derniers seraient au courant que leur leader se serait exfiltré discrètement de la capitale Kinshasa. Faut-il croire à cette thèse ? Est-elle suffisante pour lever le doute sur la responsabilité des autorités dans la présumée disparition de l’opposant ? Qui donc croire ? On se perd en conjectures ; tant il y a beaucoup de zones d’ombre sur cette affaire. Et la crainte de la famille de l’opposant qui redoute le pire, est bien fondée pour qui connaît l’histoire politique de la RDC. En tout cas, il est impensable que Matata Ponyo disparaisse des radars sans que son entourage immédiat ou les autorités n’en sachent quelque chose. Mais en l’absence d’éléments irréfutables, aucune hypothèse n’est à écarter. Même si le pouvoir apparaît comme le coupable tout désigné, on ne saurait non plus balayer du revers de la main l’hypothèse d’une fuite de l’ex-PM. Car, sous nos tropiques, les hommes politiques qui ont pris la tangente pour échapper aux fourches caudines de la Justice, sont légion. S’il s’avère donc que l’opposant s’est exilé pour se soustraire à la Justice, il aura manqué d’élégance et de courage. Car, comme on le dit, un Homme doit s’assumer.

Dabadi ZOUMBARA