AME EN ERRANCE DE « MONSIEUR Z » : L’œuvre de la justice immanente

Il s’appelle Protais Zigiranyirazo. Il est connu au Rwanda sous le pseudonyme de « Monsieur Z » et est considéré comme l’un des cerveaux du génocide des Tutsis en 1994. Frère aîné de l’ex-Première dame du Rwanda, Agathe Habyarimana, qui a bénéficié, le 21 août dernier devant la Justice française, d’un non-lieu dans son procès pour « complicité de génocide », Protais Zigiranyirazo avait été condamné en première instance par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) à vingt ans de prison, avant d’être acquitté en appel en 2009. Décédé le 3 août dernier à Niamey au Niger, sa dépouille mortelle a été transférée en France où son inhumation était prévue pour le 28 août 2025 à Orléans où réside sa famille, notamment sa femme et une partie de ses proches.

Même dans la mort, Protais Zigiranyirazo a été rattrapé par son passé sombre

Mais suite à une alerte lancée par le Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR), une association française regroupant des rescapés du génocide et leurs soutiens, le maire a pris un arrêté municipal interdisant l’enterrement de l’octogénaire disparu dans sa commune. L’édile de la ville justifie l’arrêté d’interdiction par « un risque grave de trouble à l’ordre public » et « la possibilité sérieuse que la sépulture devienne un lieu de glorification pour les auteurs et complices du génocide rwandais ». Ce faisant, il a exprimé sa ferme opposition à l’inhumation de l’intéressé sur le territoire communal parce qu’au-delà de « la gravité des faits qui lui sont reprochés », cela « constitue une offense insoutenable à la mémoire des disparus ». Une décision d’autant plus compréhensible que la France est restée constante dans sa position par rapport au dossier de « Monsieur Z », en refusant que, de son vivant, ce dernier vienne s’installer sur son sol. Soit dit en passant, pas moins de quatre cents personnes issues de l’entourage du défunt, étaient attendues à ses obsèques, selon le maire. Le moins que l’on puise dire, c’est que même dans la mort, Protais Zigiranyirazo a été rattrapé par son passé sombre qui fait de lui aujourd’hui une âme en errance, indésirable dans l’Hexagone où son inhumation était suspendue à une décision de Justice, suite au recours introduit par sa famille. C’est le signe que la justice immanente reste implacable. Et dans le cas d’espèce, on peut d’autant plus penser qu’elle est à l’œuvre qu’après son acquittement en appel, « Monsieur Z » pensait pouvoir dormir désormais du sommeil du juste, après avoir échappé à la Justice des Hommes. Mais voilà qu’à sa mort, son passé a ressurgi de façon fracassante et inattendue, là où sa famille s’y attendait le moins, rendant son inhumation problématique. Toute chose qui doit servir de leçon à tous. Car, voilà un homme qui a connu la puissance du pouvoir et qui a fait la pluie et le beau temps pendant le règne de son beau-frère de défunt président Juvénal Habyarimana, mais dont le cadavre peine aujourd’hui à trouver une sépulture digne pour reposer en paix.

C’est à l’ombre de nos bons actes que nous trouverons le vrai repos

Et ce, pour la simple raison que les accusations d’avoir servi la mauvaise cause en passant pour être l’une des têtes pensantes du cercle présidentiel hutu soupçonné d’avoir planifié le génocide, lui collent à la peau. Autant dire que tôt ou tard, chacun paiera pour ses actes ici-bas. Car, tout le mal ou le bien qu’on fait sur terre, finit toujours, d’une façon ou d’une autre, par nous revenir à la figure tel un boomerang. C’est la loi du karma. Et « Monsieur Z » n’y aura pas échappé. Toujours est-il qu’au-delà de l’embarras dans lequel sa famille se trouve aujourd’hui plongée, c’est une situation qui se veut aussi pédagogique qu’elle est une invite à la sagesse dans la gestion du pouvoir. En tout état de cause, c’est à l’ombre de nos bons actes que nous trouverons le vrai repos, dans la paix du cœur et celle de l’âme. Et tous ceux qui sont peu ou prou dans les arcanes du pouvoir, devraient en prendre de la graine pour s’éviter des lendemains de déconvenues et de regrettables tourments. En rappel, d’avril à juillet 1994, le génocide rwandais a fait, selon les chiffres de l’ONU, près de 800 000 morts. Et aujourd’hui encore, ils sont nombreux les génocidaires rwandais qui ont été condamnés par la Justice de leur pays, la Justice internationale ou celle de pays occidentaux, pendant que d’autres se terrent comme ils le peuvent, pour échapper au tribunal des hommes. Mais ils n’échapperont pas à la justice immanente qui est là pour récompenser la vertu et punir le vice. Et cela est plutôt heureux.

« Le Pays »