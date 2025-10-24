Appel à candidatures pour le recrutement de personnel : Gestionnaire de Stock, Caissiers(ères) et Commerciaux

La cave ETANIYA, spécialisée dans la distribution de vins et spiritueux souhaite renforcer son équipe par le recrutement des profils ci-après :

Gestionnaire de Stock (1 poste H/F)

Le/la Gestionnaire de Stock sera responsable de l’administration et de la gestion optimale de l’intégralité des stocks de la cave.

Profil recherché :

Formation : Diplôme de niveau Bac + 2 minimum en Gestion de Stock, Logistique, Administration des Entreprises ou tout domaine équivalent.

Expérience : Minimum 2 ans d'expérience professionnelle confirmée dans une fonction similaire.

Qualités et Compétences requises :

Maîtrise indispensable des outils informatiques et des logiciels de gestion

Forte capacité à travailler sous pression et à réagir rapidement aux imprévus, bon sens de l’organisation,

Flexibilitépar rapport aux horaires de travail

Caissiers(ères) (2 postes-H/F)

Le/la Caissier(ère) assurera la gestion des transactions de caisse et participera aux opérations de clôture journalière.

Profil recherché :

Formation : Diplôme de niveau BEP minimum en Comptabilité, Gestion, Vente ou tout autre domaine équivalent.

Expérience : Une expérience dans un poste similaire est souhaitée.

Commerciaux (3 postes – H/F)

Les Commerciaux auront pour mission l’expertise de la cave. Ils accueilleront nos clients, les conseilleront avec précision dans leurs choix de produits, les accompagneront tout au long de leur achat (information, assistance jusqu’au paiement en caisse) et assurerez un service haut de gamme, pouvant aller jusqu’à l’assistance jusqu’au parking.

Profil recherché :

Formation : Diplôme de niveau Bac + 2 minimum en Gestion Commerciale, Techniques de Vente Commerciale, ou tout domaine équivalent.

Expérience : Une première expérience réussie dans le domaine commercial est un atout.

Dossier de candidature :

Les candidats intéressés par ces opportunités sont priés d’adresser leur dossier de candidature comprenant :

Un Curriculum Vitae (CV) détaillé et actualisé daté, certifié sincère et signé. Une lettre de motivation précisant le poste pour lequel ils postulent adressée à la gérante.

Date limite de dépôt : 05 Novembre 2025 à 23h59

Adresse d’envoi : Les dossiers doivent être envoyés aux adresses suivantes :

[email protected]

ou/et par WhatsApp au 56 67 22 06

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette annonce et vous informons que seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.

Fait à Ouagadougou, le 23 Octobre 2025.

La Gérante



