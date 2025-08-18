APPEL A UNE PRESIDENTIELLE INCLUSIVE SUR FOND DE DISCOURS HAINEUX EN RCI : Laurent Gbagbo sera-t-il entendu ? :

C’est dans la commune de Yopougon que Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (Ppa-CI), a bouclé, le 16 août 2025, la tournée « Côcôcô », qu’il a initiée dans le cadre de sa candidature à la présidentielle d’octobre 2025. C’est ainsi que devant l’immense foule sortie pour lui témoigner de son soutien, l’ancien président ivoirien a rappelé à l’ordre ses partisans qui tiennent des propos xénophobes ou haineux à l’encontre du président en exercice de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara qui, faut-il le rappeler, a annoncé sa candidature pour un 4e mandat. Sans ambiguïté, Laurent Gbagbo a déclaré ne pas apprécier que ses partisans chantent qu’ils vont « l’installer au pouvoir et que le petit Mossi retourne chez lui ». Bien évidemment, il les a invités à bannir ce genre de propos. Mais sera-t-il entendu ? La question reste posée, surtout que malgré cette interpellation de leur leader politique, certains de ses ouailles ont fait la sourde oreille et en ont fait à leur tête. Toutefois, ce rappel à l’ordre du premier responsable du Ppa-CI, mérite d’être salué. Car, on sait où la crise identitaire a conduit la Côte d’Ivoire.

Bien qu’inéligible, il continue de mobiliser ses troupes autour de la question du respect de la Constitution

La crise post-électorale de 2010-2011, est encore fraîche dans les mémoires. En interpellant ses ouailles sur le danger que peuvent provoquer les dérives xénophobes, l’ex-président fait montre de responsabilité et ce, dans un contexte politique pour le moins tendu. Car, exclu de la course à la magistrature suprême, Laurent Gbagbo, tout comme d’autres dinosaures de la classe politique ivoirienne, n’en démord pas. Et bien qu’inéligible en raison de sa condamnation, il continue de mobiliser ses troupes autour de la question « du respect de la Constitution » et de la limitation des mandats présidentiels. C’est ainsi qu’au cours dudit meeting, l’ancien président ivoirien a clairement manifesté son opposition à la volonté du premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara, de briguer un 4e mandat. Un meeting qui, à tous égards, a été un franc succès au regard de la mobilisation qui sonne aussi comme une démonstration de forces. C’est dire si le « Boulanger d’Abidjan » pèse sur la scène politique ivoirienne. Mais sera-t-il pour autant entendu ? On peut, pour l’instant, répondre par la négative. A moins que dans les prochains jours, Alassane Ouattara n’en décide autrement. On attend de voir. Peut-être que le dialogue en cours entre le parti au pouvoir et ceux de l’opposition, changera la donne.

Edoé MENSAH-DOMKPIN