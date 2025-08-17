APPEL A UNE PRESIDENTIELLE INCLUSIVE SUR FOND DE DISCOURS HAINEUX EN RCI : Laurent Gbagbo sera-t-il entendu ?
C’est dans la commune de Yopougon que Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (Ppa-CI), a bouclé, le 16 août 2025, la tournée « Côcôcô », qu’il a initiée dans le cadre de sa candidature à la présidentielle d’octobre 2025. C’est ainsi que devant l’immense foule sortie pour lui témoigner de son soutien, l’ancien président […]
Sorry, the comment form is closed at this time.