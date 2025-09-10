APPEL DE TSHISEKEDI A LA RECONNAISSANCE DE GENOCIDES EN RDC : Un aveu d’impuissance ?

Il demande la fin de l’impunité dans son pays et réclame « la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais ». Lui, c’est Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo (RDC), qui s’exprimait ainsi au cours d’une conférence de haut niveau de l’ONU sur les droits humains, tenue le 8 septembre dernier à Genève en Suisse, en marge de la soixantième session du Conseil des droits de l’Homme. Une requête qui traduit toute la gravité de la situation dans ce vaste pays d’Afrique centrale. Lequel est sujet, depuis des années, à une instabilité chronique dans sa partie orientale ravagée par une éprouvante guerre qui n’en finit pas de s’éterniser, et aujourd’hui sous contrôle des rebelles du M23.

Les médiations ne sont pas loin de se retrouver dans l’impasse, avec la reprise des combats

Toujours est-il que l’incendie qui consume à grand feu l’Est du pays, n’est pas prêt à s’éteindre. D’autant que de Nairobi à Doha en passant, entre autres, par Washington et Luanda, les initiatives de paix visant à mettre fin au conflit, tardent encore à tenir la promesse des espoirs suscités. De quoi ôter le sommeil au locataire du Palais de la Nation, qui court depuis des années derrière une paix introuvable, et qui ne sait plus où donner de la tête dans ce conflit protéiforme où la stabilité de son régime n’est pas loin d’être en jeu. Mais en tant que chef de l’Etat soucieux de préserver son fauteuil, Félix Tshisekedi n’a eu de cesse de multiplier les initiatives visant à rétablir la paix et à reprendre le contrôle total d’une situation qui lui échappe dans l’Est du pays, depuis que les rebelles du M23 ont repris les armes et se sont fait maîtres des principales villes de la région que sont Goma et Bukavu, avec le soutien du Rwanda voisin. Et aujourd’hui, les médiations ne sont pas loin de se retrouver dans l’impasse. Avec la reprise des combats et l’escalade des violences comme cela était encore le cas le 9 septembre dernier où au moins soixante-douze personnes ont perdu la vie dans le Nord-Kivu, dans des massacres attribués aux ADF/MTM, un des nombreux groupes armés qui écument l’Est du pays. C’est dire la complexité de la situation de la RDC qui est aujourd’hui à la croisée des chemins, avec des belligérants qui tardent à fumer le calumet de la paix, et des acteurs politiques plus divisés que jamais. Et ce, dans un contexte où le chef de l’Etat se démène comme un beau diable, aussi bien à l’intérieur du pays que sur le plan international, pour trouver une issue à la crise. Mais ses efforts sont loin d’être couronnés de succès. Car, ni les condamnations judiciaires prononcées à l’interne contre des adversaires déclarés comme Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) aujourd’hui tête pensante et figure emblématique du M23/AFC, condamné à la peine capitale, ni ses appels réitérés à l’ONU, à « des sanctions ciblées » contre le Rwanda accusé d’agression contre son pays, n’ont produit les résultats encore moins les effets escomptés de réfréner les ardeurs de ces derniers dans ce conflit meurtrier.

En demandant la qualification des faits en génocides, Fashi veut des poursuites contre les auteurs de tels actes

Dans un tel contexte, on peut se demander si son appel à la reconnaissance de génocides en RDC, n’est pas un appel à la rescousse lancé à la communauté internationale, qui traduit un aveu d’impuissance. La question est d’autant plus fondée que tout porte à croire que si le chef de l’Etat congolais en est arrivé à un tel acte sur un sujet aussi grave que celui du génocide, c’est qu’il a besoin de plus d’arguments pour retenir l’attention de la communauté internationale sur la tragédie qui se joue dans son pays. Et il est d’autant plus dans son rôle que face à l’adversité qui n’est pas loin de menacer son trône, il aura tout essayé en étant sur plusieurs fronts et en criant sur tous les toits, sans succès jusque-là. La question qui se pose est de savoir s’il sera entendu et si la communauté internationale le suivra sur cette voie. Une autre question est de savoir si une telle requête ne va pas jeter de l’huile sur le feu en exacerbant les tensions entre les protagonistes. Car, en demandant la qualification des faits en génocides, nul doute que le chef de l’Etat congolais veut des poursuites contre les auteurs et commanditaires de tels actes. Et cela est de bonne guerre. Mais pour autant que Fashi n’enfonce pas une porte déjà ouverte, une chose est de répertorier les faits susceptibles de constituer des génocides, une autre est de prendre des mesures pour mettre fin aux violences meurtrières récurrentes qui endeuillent le peuple congolais. Et c’est là, le vrai défi.

« Le Pays »