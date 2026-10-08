Arnaque et vol dans la cité : bonnes gens, attention à vos CNIB !

Le constat est triste, mes chers amis, et il me fait grincer les dents plus fort que la porte en bois mal huilée du vieux Yarga de Yargatenga. Figurez-vous que certains citoyens ont pris une curieuse habitude : ils mettent leur CNIB dans la pochette de leur téléphone portable. Oui, mes frères ! La CNIB, la pièce qui prouve que vous êtes bien vous-même, voyage désormais collée au téléphone comme un passager clandestin.Et ce n’est pas fini ! Certains y glissent aussi leurs derniers billets, les reçus, les cartes bancaires et parfois même le numéro de téléphone de la belle-mère. La pochette du téléphone est devenue à la fois portefeuille, coffre-fort, caisse d’épargne et même grenier à secrets.Le problème, c’est que cette petite habitude fait rire jaune les délinquants. Parce que lorsque votre téléphone disparaît, ce n’est plus seulement un téléphone que vous perdez. Vous risquez de donner au voleur votre téléphone, votre argent et, cerise sur le tô de petit mil, votre identité. Le fou que je suis imagine un peu la scène ou le scénario : un beau matin, votre téléphone disparaît et vous vous mettez à le chercher comme un coq qui aurait perdu sa poule préférée.Mais pendant que vous fouillez votre chambre, votre voiture, votre cour et même sous le lit, le téléphone est déjà entre les mains d’un individu qui, lui, vient de recevoir un colis beaucoup plus intéressant que prévu. Téléphone : cadeau. Argent : cadeau. CNIB : jackpot !Le monsieur ne vous connaît même pas, mais désormais, il possède votre nom, votre photo et votre identité. Il ne lui manque plus que votre acte de naissance et votre bénédiction pour devenir votre jumeau administratif.Et c’est là que commence le vrai film que le fou a plusieurs fois visionné pour vous.

Une identité mal protégée peut vous attirer de gros ennuis

Notre monsieur utilise votre identité pour faire des opérations douteuses. Il achète une carte SIM. Il ouvre un compte. Il effectue certaines transactions. Il commet éventuellement un forfait quelque part et, comme un voleur Gourmatché qui aurait oublié son cerveau à la maison, il laisse votre CNIB derrière lui. Les enquêteurs arrivent. Ils trouvent la pièce. Ils regardent la photo. Ils regardent le nom. Ils regardent encore la photo. « Ah ! Voilà notre homme ! »Pendant ce temps, vous êtes tranquillement à la maison, assis dans votre fauteuil, en train de croquer vos arachides fraîches fraîchement venues de Garango, en regardant votre série.Soudain… vous entendez : Kokoko ! « Monsieur, veuillez nous suivre. Vous êtes recherché pour une affaire de vol. » On vous explique alors que votre CNIB a été retrouvée sur le lieu d’un forfait.Mes chers amis, c’est ici que le fou devient sérieux.Parce que derrière la plaisanterie, le problème est réel. Une identité mal protégée peut vous attirer de gros ennuis. Et quand les ennuis arrivent, ils ne viennent jamais seuls. Ils viennent avec leurs cousins, leurs beaux-frères et leurs neveux.Pour toutes ces raisons, le fou que je suis vous conseille de garder votre CNIB dans un portefeuille ou dans un endroit sûr, séparé de votre téléphone. Car, mettre sa CNIB dans la pochette du téléphone, c’est comme attacher son argent au cou d’une chèvre et demander ensuite pourquoi les voisins Bwabas regardent la chèvre avec intérêt. Alors, bonnes gens, si votre pièce s’évapore, ne dormez pas dessus : courez faire une déclaration de perte. Plus vite que l’éclair, plus vite que mon ami bôbô de Kofila, quand on sonne l’heure du repas chez moi! Car, un citoyen averti en vaut deux, et un citoyen menotté pour rien ne vaut plus rien du tout. Votre fou préféré, qui veille sur votre identité comme une poule sur ses poussins.

« Le Fou »