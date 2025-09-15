ARNAQUES PAR LES TIC : Ne vous laissez plus berner !

Les arnaques et autres escroqueries en ligne sont devenues monnaie courante au pays des hommes intègres. En tout cas, il n’est pas rare d’entendre ou de lire dans les médias, qu’un tel ou une telle personne en a été victime. Et en dépit du travail remarquable de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC), qu’il convient de saluer au passage, beaucoup de citoyens ont perdu des sommes colossales, du fait de cette pratique. Comment cela est-il possible malgré les nombreuses sensibilisations, les communications à travers les médias et autres conférences de la BCLCC sur l’arnaque en ligne? Tout laisse croire que les victimes ne font pas preuve de prudence. En fait, certains citoyens sont si cupides ou naïf qu’ils se laissent piéger par ces arnaqueurs. Malgré l’existence de numéros verts, d’aucuns hésitent à recourir aux services des structures compétentes, notamment la BCLCC, tandis que d’autres évitent même de se confier à leurs proches, lorsque ces arnaqueurs professionnels leur font des propositions alléchantes sur la toile. Et même quand ils le font, ils finissent par succomber aux propositions, n’ayant aucune volonté d’écouter les conseils et autres mises en garde. Chères victimes, ne vous laissez plus berner ! L’arnaque a assez duré, il est temps de se réveiller. Comme on aime à le dire, tout ce qui brille n’est pas or. La facilité n’a jamais été un bon chemin pour se faire une place au soleil. Bien au contraire. C’est au bout de l’effort qu’on obtient la réussite, la vraie. Certes, personne n’est assez prudent pour être à l’abri de toutes formes d’arnaque.

Il faut sévir pour l’exemple

Mais de là à se faire gruger par des individus tapis dans l’ombre, au point de perdre de fortes sommes, parce qu’on espérait en gagner plus, c’est faire preuve de naïveté. Il est vrai que ces arnaqueurs font preuve d’ingéniosité et n’hésitent pas à jouer sur la psychologie de leurs victimes pour mieux les appâter, mais cela ne doit pas pousser à mordre facilement à l’hameçon. Le bon réflexe recommande d’être prudent en toute situation surtout quand il s’agit de faire affaire avec une personne inconnue. Mais plutôt que d’adopter cette posture, certaines victimes jouent malheureusement le jeu de ces arnaqueurs. Conséquence, le phénomène prend de plus en plus de l’ampleur, tant et si bien que l’on se demande comment y mettre fin ? Bien que nombre de ces arnaqueurs en ligne soient débusqués et mis aux arrêts, ils continuent de faire des victimes. Tout se passe comme si les sanctions qui leur sont infligées, n’ont aucun effet sur ces malfrats qui, plutôt que de se servir de leur intelligence pour gagner dignement leur vie, préfèrent le raccourci du gain facile. Certainement parce que l’activité rapporte gros. A preuve, le préjudice subi par le Burkina, ces dernières années, s’évalue en termes de milliards de F CFA. Et tout porte à croire que ce n’est pas demain la veille que cette forte déperdition monétaire, s’arrêtera. Ce d’autant que le boom du commerce en ligne constitue un terreau fertile pour ces escrocs qui jouent aussi bien sur l’ignorance que sur l’émotion de leurs victimes. C’est dire s’il y a nécessité de prendre des mesures plus dissuasives contre cette pratique à la peau dure. Autrement dit, il faut sévir pour l’exemple en n’ayant aucune pitié pour les récidivistes notoires. Les techniques de l’information et de la communication doivent constituer une aubaine pour les populations et non un danger ou plutôt des outils d’arnaque. Cela dit, il faut exhorter les services de lutte contre la cybercriminalité à bander davantage les muscles et inviter l’ensemble des citoyens à la prudence et à cultiver l’esprit de dénonciation. Il y va de l’intérêt de tous.

Sidzabda

Photo utilisée pour illustration