ASSOCIATION SABIL RELIEF ET LA FONDATION DIYANET : Des réalisations d’une valeur de 137 millions de F CFA au profit de la population

L’Association SABIL Relief du Burkina Faso et son partenaire turc, la Fondation Turkiye Diyanet Vakfi, mènent des actions de développement au profit des populations du pays des Hommes intègres. De la réalisation de forages à la solidarité avec les personnes vulnérables durant le mois de Ramadan en passant par la distribution de kits alimentaires, ce sont près de 137 millions de F CFA qui ont été investis pour l’épanouissement de la population.

Cheik Moussa Ouédraogo, président de l’Association SABIL Relief, entouré des représentants de la Fondation Turkiye Diyanet Vakf

Le 4 mars 2025, les habitants du village de Kimidougou dans la commune de Bobo-Dioulasso dans la régions des Hauts-Bassins, avaient le sourire aux lèvres. Ce jour-là, l’Association SABIL Relief et la Fondation Turkiye Diyanet Vakfi leur ont apporté de l’eau potable à travers la réalisation d’un forage ultra moderne : un forage solaire avec un polytank d’une capacité de 5000 à 10 000 litres et comportant 9 robinets. Et ce n’est pas tout. Car en plus du forage, 100 kits alimentaires composés de riz et d’huile ont été distribués aux populations vulnérables, afin de leur permettre de passer le mois de Ramadan dans de meilleures conditions.

Ici en image, le forage type réalisé pour permettre à la population d’avoir accès à l’eau potable

A l’image de Kimidougou, six autres villages ont bénéficié de forages solaires réalisés par l’Association SABIL Relief et la Fondation Turkiye Diyanet Vakf. Rien qu’en partant de l’année 2019, les deux partenaires ont réalisé 55 forages solaires pour 55 villages du Burkina Faso. Pour les 7 forages réalisés, le montant mobilisé est de 77 millions de F CFA. Selon nos informations, le total cumulé des forages réalisés avec la Fondation Turkiye Diyanet Vakf au Burkina est de 110.

Des kits alimentaires distribués

A l’occasion de chaque cérémonie d’inauguration de ces forages, 100 kits alimentaires ont toujours été distribués aux personnes vulnérables. Les habitants d’une des localités a même bénéficié de 200 kits alimentaires. Le programme d’action de l’Association SABIL Relief comporte un volet « don de vivres ». A ce titre, 3500 ménages vulnérables ont reçu des vivres à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Yako et Kombissiri. Ces vivres, d’une valeur de 59 millions de F CFA, sont composés, entre autres, de riz, de haricot, de spaghetti, de tomate concentrée, de petit mil, d’huile, de sel et de sucre. Dans un contexte de crise humanitaire et d’insécurité alimentaire, l’action de l’Association SABIL Relief et de son partenaire a permis de soulager les bénéficiaires des localités concernées.

Pour le mois de Ramadan qui vient de s’écouler, un programme de rupture collective a été mis en œuvre. 1000 personnes ont été touchées par ce programme à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. 1 million 600 mille francs ont été mobilisés pour ce programme. Au total, 137 millions de F CFA ont été dépensés par l’Association SABIL Relief et la Fondation Turkiye Diyanet Vakf pour la réalisation des forages, la distribution des vivres et la rupture collective pour le mois du ramadan. Les différentes réalisations sont une aide directe du peuple de la Turquie au peuple frère du Burkina Faso.

Une séance de distribution de vivres

« Nous sommes déjà en chantiers », a déclaré Cheik Moussa Ouédraogo, président de l’Association SABIL, parlant des perspectives de sa structure. Selon lui, l’un des volets que son association intègre dans son agenda est la formation des jeunes et les bourses au profit des étudiants burkinabè. « Notre objectif est de servir la nation » et « apporter notre pierre à la construction de notre pays », a indiqué Cheik Moussa Ouédraogo. Pour rappel, à la Tabaski 2024, son association a remis 3000 têtes de bœufs à la population pour faire la fête.

Michel NANA