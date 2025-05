ATTAQUE D’IN AMENAS EN ALGERIE : Ce procès va-t-il soulager les parents des victimes ?

Le procès de l’attaque du complexe gazier de Tinguentourine, près d’In Amenas, en Algérie, a repris le 25 mai dernier, après son renvoi en mai 2024. Sur le banc des accusés, il y a quatre individus. Ils sont jugés pour leur appartenance présumée à un groupe terroriste, pour prise d’otages, homicides volontaires avec préméditation et détérioration de biens de l’Etat. On se rappelle qu’en janvier 2013, un commando islamiste lourdement armé, avait pris des otages sur la plateforme dont le siège a duré trois jours. Mais l’intervention s’est malheureusement terminée dans un bain de sang, puisque les Forces spéciales algériennes qui sont intervenues, ont éliminé aussi bien les terroristes que les otages composés majoritairement d’étrangers dont des Canadiens, des Japonais, des Français, des Américains, etc. Treize ans après, les parents des victimes attendent toujours la vérité. Ce procès va-t-il enfin permettre de démêler l’écheveau ? Va-t-il soulager les parents des victimes ? C’est le moins qu’on puisse se demander d’autant que les conditions dans lesquelles leurs proches ont été tués, suscitent beaucoup d’interrogations. A travers ce procès, l’Algérie saisira-t-elle l’occasion pour faire son propre procès ? Ceci pour dire que la méthode qu’elle avait utilisée face à cette prise d’otages, comportait trop de risques. N’y avait-il pas d’autres moyens pour préserver la vie ? Il est vrai que ce genre d’interventions sont généralement très complexes surtout que dans ce cas précis, « Les signataires par le sang », ainsi qu’ils se faisaient appeler, avaient la possibilité de trucider tous les otages au moyen d’explosifs.

Le seul soulagement possible que l’Algérie pourrait offrir aux parents des victimes, c’est de leur garantir un procès juste et équitable

Mais les Forces spéciales n’ont-elles pas commis des erreurs dans la conduite de leur assaut ? La question mérite d’être posée. Du reste, si la sécurité n’avait pas failli, le commando islamiste n’aurait pas eu accès à la plateforme a fortiori y prendre en otage des travailleurs. Cela dit, s’il est difficile de remettre en cause le choix de l’Algérie, notamment sa politique en matière de lutte contre le terrorisme, il y a tout de même des regrets à nourrir quant au bilan humain du côté des otages. L’Algérie aurait-elle adopté la même posture si les otages étaient en majorité des Algériens ? Rien n’est moins sûr. En tout cas, ce procès doit permettre à l’armée algérienne, de se regarder dans la glace. Maintenant que le mal est fait et qu’il n’y a aucune possibilité de retour en arrière, le seul soulagement possible que l’Algérie pourrait offrir aux parents des victimes, c’est de leur garantir un procès juste et équitable, en faisant en sorte que toute la lumière jaillisse sur cette affaire. Autrement dit, ce procès doit permettre aux parents des victimes, de faire enfin leur deuil.

Dabadi ZOUMBARA