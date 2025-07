ATTAQUE D’UNE EGLISE EN ITURI : La RDC est mal barrée

C’est un drame d’une très grande ampleur, qui s’est produit en Ituri, dans le Nord de la République démocratique du Congo (RDC). En effet, alors que des fidèles catholiques étaient réunis dans leur église dans l’objectif de préparer « une croisade eucharistique » prévue pour se tenir le dimanche 27 juillet, ils ont été la cible d’une attaque. Le bilan, encore provisoire, fait état de 40 personnes tuées, et une quinzaine de blessés. Cette attaque, contrairement à ce que pourraient penser certains, ne porte pas la signature du M23, mais plutôt celle des Forces démocratiques alliées connues sous l’acronyme ADF, qui sévissent dans cette partie du pays. Fondé en 1995 et regroupant des mouvements d’opposition au président Yowéri Museveni, en Ouganda, ce mouvement rebelle s’est, depuis quelques années, déplacé en RDC où il se signale à travers des incursions meurtrières. Et comme pour ne rien arranger, il a naguère fait allégeance à l’Etat islamique, se muant ainsi en mouvement terroriste. C’est dire si la RDC est mal barrée. Car, c’est au moment où, à la faveur des accords signés à Washington et à Doha, on note une désescalade dans le Kivu, que survient cette attaque meurtrière en Ituri.

Il faut craindre que la RDC ne sombre dans le chaos

S’agit-il d’une manière pour les ADF, de rappeler aux autorités congolaises qu’il faudra compter avec eux ? Tout porte à le croire. Et si tel est le cas, le président Félix Tshisékédi doit savoir faire montre de réalisme et de pragmatisme. La crise sécuritaire née dans l’Est du pays, doit donner l’occasion de crever l’abcès en initiant un dialogue national inclusif afin de prendre en compte et ce, dans la mesure du possible, les préoccupations que soulèveront les uns et les autres. C’est, du reste, ce que suggèrent les religieux qui ont toujours exhorté les dirigeants à la concertation. Il faut donc que les Congolais acceptent de se parler. En tout cas, aucun sacrifice, lorsqu’il s’agit de rechercher la paix, n’est de trop. Surtout dans le cas de la RDC où les populations ont tellement souffert le martyre qu’elles ne savent plus à quel groupe rebelle se vouer. Et si, à la crise sécuritaire provoquée par les différentes rébellions, doivent s’ajouter des violences terroristes, il faut craindre que la RDC ne sombre dans le chaos. Surtout que dans le même temps, couve une crise politique liée à la volonté du président Félix Tshisékédi de briguer un troisième mandat.

B.O