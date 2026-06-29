AUDIENCES EXTRAORDINAIRES : Le nécessaire rapprochement entre Justice et justiciables

Depuis quelque temps, la Justice burkinabè multiplie la tenue d’audiences extraordinaires. Ce qui est une bonne chose en soi en ce sens que ces audiences extraordinaires permettent le traitement diligent de certains dossiers. Autrement dit, elles permettent de réduire les délais de jugement et garantissent aux justiciables, une réponse judiciaire plus rapide. Quand on sait que la Justice est, très souvent, accusée à tort ou à raison d’être lente, on ne peut que saluer l’initiative prise par les autorités judiciaires de changer de paradigme. Par cette innovation, elles rapprochent davantage les justiciables de la Justice. Toute chose qui est de nature à renforcer la confiance entre les deux camps. Car, très souvent, d’aucuns perçoivent la Justice comme un secteur fermé. Il y en a même qui préfèrent laisser tomber certains problèmes parce qu’ils ne veulent pas avoir affaire à elle. D’autres saisissent la Justice lorsqu’ils n’ont plus le choix. Tout cela, il faut le dire, traduit une crise de confiance entre les justiciables et la Justice. Si les acteurs en ont pris conscience au point qu’ils travaillent à corriger ce qui peut l’être, on ne peut que s’en féliciter et espérer qu’à terme, la donne changera. En tout cas, le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis quelques années, beaucoup d’actions ont été entreprises dans le but de rendre accessible la Justice. La multiplication d’audiences extraordinaires en est une. Grâce à elles, certains prévenus qui étaient dans les liens de la détention sans procès, seront jugés. Peut-être même que certains d’entre eux ont déjà purgé la peine qui devrait leur être infligée.

La Justice est en train d’opérer sa mue

Donc, en plus de soulager certains prévenus ou accusés, c’est selon, les audiences extraordinaires pourraient contribuer à désengorger nos prisons qui, souvent, sont surpeuplées. Certains pénitenciers, du fait des conditions de vie dégradantes, ne sont même plus dignes de ce nom. Face donc à de telles situations, les autorités ne pouvaient pas rester les bras croisés. Elles veulent révolutionner les choses. C’est tout à leur honneur. Reste à espérer que la dynamique sera maintenue afin que se renforce davantage la performance de la chaîne pénale. Il y va de l’intérêt de tous. Car, il faut le dire, la diligence dans le traitement des dossiers judiciaires, si elle se poursuit, pourrait contribuer à rassurer certains justiciables qui ont une peur bleue de la Justice. A preuve, on entend souvent dire que quand tu as un dossier en justice, tu risques de marcher jusqu’à en user tes semelles. Cette boutade, pour ainsi dire, résume le regard pour le moins négatif que les uns et les autres ont de l’appareil judicaire. C’est ce qui explique que, par-endroits, certains, face à des situations complexes, décident de se rendre justice. Une telle démarche, il faut le dire haut et fort, est répréhensible à tout point de vue. Car, même lente, la justice demeure la voie idéale pour résoudre nos différends. Tout autre option est périlleuse et expose ses auteurs à des sanctions sévères. Cela dit, maintenant que la Justice est en train d’opérer sa mue, on souhaite qu’elle se mette davantage au service du peuple et que ce dernier, à son tour, s’approprie cet outil en vue d’une meilleure régulation sociale.

Sidzabda