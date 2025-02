AVANCEE DU M23 ET APPELS A LA DEMISSION DU CHEF DE L’ETAT EN RDC : Félix Tshisékédi est-il à plaindre ?

En République démocratique du Congo (RDC), le M23 continue sa progression et gagne chaque jour un peu plus du terrain, sur fond d’escalade entre Kinshasa et Kigali accusée de soutenir les rebelles. Mais alors que la diplomatie s’active de toutes parts pour trouver une solution dans le sens de la désescalade, l’opposition appelle à la démission du chef de l’Etat. Pour elle, la seule alternative pour faire face à la situation, est que le président Tshisékédi rende le tablier : « S’il aime encore le pays, il doit pouvoir démissionner pour permettre à ce que les Congolais s’organisent rapidement ». Et l’opposition est d’autant plus confortée dans sa revendication qu’elle reste convaincue que ni le président de la République, ni le gouvernement, ni même le parlement n’offrent de perspectives claires d’un retour de la paix ni de solutions face à la crise sécuritaire dans l’Est du pays. Et au moment où les capitales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont tombées successivement entre les mains des rebelles, autant dire que c’est un Félix Tshisékédi de plus en plus esseulé qui semble faire face à son destin.

Le pouvoir de Tshisékédi est aujourd’hui plus qu’hier, au creux de la vague

En effet, au plan international, la communauté internationale peine à faire écho à ses demandes maintes fois renouvelées de sanctions contre le Rwanda dont la présence de soldats combattant aux côtés des rebelles du M23, ne fait plus l’objet de doute dans bien des esprits. Et ce, dans un contexte où la diplomatie piétine si fait que de Luanda à Addis-Abeba où se tenait, le week-end dernier, le 38ème sommet de l’Union africaine, en passant par Naïrobi, les sommets se multiplient sans que les médiateurs ne parviennent à asseoir les protagonistes autour d’une table de négociations pour fumer le calumet de la paix. Au plan interne, la situation n’est guère reluisante. D’autant plus que le président Tshisékédi peine à faire l’union sacrée autour de sa personne pour faire face à l’ennemi. Toujours est-il qu’avec une armée qui n’est pas loin de refuser le combat, et un peuple qui ne semble pas en phase avec son dirigeant, le pouvoir de Tshisékédi est aujourd’hui plus qu’hier au creux de la vague. Pour ne pas dire qu’il est de plus en plus exposé au M23 qui avance la fleur au fusil, et n’exclut pas de poursuivre son avancée jusqu’à Kinshasa. Mais Fashi est-il à plaindre ? La question est d’autant plus fondée que tout porte à croire que la fâcheuse posture dans laquelle se trouve aujourd’hui le successeur de Joseph Kabila, est la rançon d’une compromission. Lui qui, à en croire l’ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa aujourd’hui coordonnateur de l’Alliance Fleuve Congo (AFC)/M23, la branche politique de la rébellion, est parvenu au pouvoir à la faveur d’un arrangement avec Joseph Kabila en 2018. Il n’est donc pas étonnant que le locataire du palais de la Nation n’ait aujourd’hui pratiquement personne pour le défendre au moment où ses alliés d’hier se présentent comme ses plus farouches adversaires d’aujourd’hui.

C’est l’ancien président Joseph Kabila qui doit sans doute rire sous cape

Et c’est peu dire que son pouvoir est plus que jamais dans le collimateur du M23 qui a été accueilli en « libérateur » à Bukavu où l’armée congolaise n’a pratiquement opposé aucune résistance. Une situation qui interroge, autant que l’impuissance affichée de la communauté internationale dans ce conflit qui est encore loin de livrer tous ses dessous. Mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, dit-on. Et Félix Tshisékédi est bien placé pour savoir qu’en piétinant la vérité pour monter sur le trône, il devait s’attendre tôt ou tard à un retour du bâton. En tout cas, c’est l’ancien président Joseph Kabila qui doit sans doute rire sous cape. Lui qui a été ouvertement accusé par Félix Tshisékédi d’être derrière le M23. Autant dire que s’il a pu manquer de tenir son engagement dans le deal qui l’a porté au pouvoir, Félix Tshisékédi ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Il ne doit pas s’étonner d’être la cause de ses propres ennuis dans un pays où la question du pouvoir a toujours déchaîné les passions. Toujours est-il que le destin de son fauteuil semble désormais suspendu à la capacité de l’armée congolaise à freiner l’avancée du M23 soutenu par le Rwanda de Paul Kagame qui, malgré les dénégations, semble plus revanchard que jamais. Alors, qui pour sauver le soldat Tshisékédi ?

« Le Pays »