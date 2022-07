BAGARRE AUTOUR DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DU RHDP : Il faut vite arrêter ça !

Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a procédé, le week-end dernier, à l’élection de ses délégués départementaux. Cette élection censée déterminer le choix des candidats aux élections locales de 2023, a cependant suscité de vives tensions en raison d’irrégularités constatées. Ces irrégularités ont entraîné des casses dans des bureaux de vote de certaines localités. Un triste spectacle qui pourrait contribuer à ternir l’image de ce parti qui a pourtant pour credo le respect, la discipline, le don de soi et l’amour du prochain. Autant de vertus qui étaient si chères à feu Félix Houphouët Boigny dont tous se réclament. La direction du parti qui a pris la pleine mesure de la gravité de la situation, s’est réunie le plus tôt possible afin de rappeler ces militants « égarés » à l’ordre. A l’analyse, on ne peut pas être étonné qu’au sein de tout méga parti comme le RHDP qui regorge de nombreux cadres, il y ait des guerres de positionnement. Des batailles de positionnement qui, si elles sont faites sans animosité, peuvent contribuer à la vitalité de la démocratie au sein du parti. Il est normal que des cadres restés longtemps dans l’ombre, veuillent «sortir la tête de l’eau » pour espérer occuper des postes de responsabilités. Une ambition tout à fait noble, que le parti devrait travailler à encourager. Cependant, ce que l’on déplore, c’est lorsque des militants se livrent en spectacle déshonorant par de vives empoignades, bloquant ainsi un processus électoral enclenché, au motif d’irrégularités constatées lors du vote. Tout cela pouvait se régler de manière digne et responsable.

Le cumul de postes contribue à créer des frustrations

Cela dit, devant une telle situation, le parti doit prendre des décisions fortes pour éviter l’implosion. Il est vrai que de tout temps, le choix des candidats du RHDP et pas seulement, tient compte de la popularité des cadres dans leurs localités respectives. Cette pratique a toujours existé en Côte d’Ivoire et ailleurs. Elle permet, à entendre les responsables des différents partis, à chacun des cadres de travailler à se faire connaitre et à implanter le parti dans sa localité en ratissant large en vue de coopter de nombreux militants. Toutefois, le RHDP gagnerait à revoir cette pratique en luttant purement et simplement contre le cumul de postes comme cela se fait jusqu’à présent. Cette décision pourrait permettre aux jeunes cadres aux dents longues, de faire aussi leurs preuves. Certains cadres du parti, élus dans leur localité, député et/ou maire, sont parfois appelés au gouvernement. Tout ce cumul de postes contribue à créer des frustrations, ce qui n’est pas bon pour la cohésion au sein d’un parti. Autre fait majeur à noter et qui pourrait participer à ce sentiment de frustration des militants : certains responsables politiques, une fois installés à des postes « juteux », se déconnectent de leur base, oubliant que ce sont ces vaillants militants qui ont travaillé à les hisser aux postes de responsabilités qu’ils occupent.

Ben Issa TRAORE