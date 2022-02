Depuis l’avènement du coup d’Etat, on fait le constat que certains agents publics ne vont plus au travail. Ils préfèrent vaquer à d’autres occupations quand ils ne se prélassent tout simplement pas dans des maquis. Tant et si bien qu’ils sont nombreux les usagers des services publics, qui se plaignent. Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. Tout se passe comme si certains veulent profiter de la moindre situation pour fainéantiser davantage.

Anyi YELE