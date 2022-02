Les sociétés d’assurance, parlons-en ! En effet, elles savent et ce, face à la concurrence devenue très rude, faire la cour aux clients. Mais lorsque ces derniers, une fois en difficulté, sollicitent leurs services, elles les envoient paître dans de longues et interminables procédures juridico-administratives. C’est le cas, par exemple, de cette dame dont on tait volontairement le nom, qui, assurée tous risques, a requis l’intervention de son assureur pour réparer son véhicule qui a subi des dommages mais qui, plusieurs mois après, attend sans suite. Si ce n’est pas du mépris, cela y ressemble fort.

Issa SIGUIRE