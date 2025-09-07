BOYCOTT PAR KINSHASA DU DIALOGUE SUR LA PAIX EN AFRIQUE DU SUD : Un procès d’intention à Thabo Mbeki ?

Débuté le 3 septembre, le dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé par la Fondation Thabo Mbeki, a pris fin le 6 septembre 2025, à Johannesburg en Afrique du Sud. Ce cadre qui a suscité un réel intérêt auprès des acteurs, se voulait une plateforme de discussions en vue de ramener la sécurité et la paix sur le continent noir. Ainsi, les diplomates et experts ainsi que les représentants des parties aux conflits venus de divers pays, se sont penchés sur le Sahel, le Mozambique, le Soudan, la Corne de l’Afrique et surtout la République démocratique du Congo (RDC).

Aucun sacrifice n’est de trop quand il s’agit de faire la paix

Si les fils de ce pays se sont fortement mobilisés, en l’occurrence l’opposition, l’AFC/M23, la société civile qui ont, chacun, dépêché des délégations, tel ne fut pas le cas pour le gouvernement de Kinshasa qui a snobé Thabo Mbeki, le jugeant proche de Joseph Kabila. Les autorités congolaises ont-elles raison de s’y prendre ainsi ? Ou font-elles un procès d’intention à Thabo Mbeki ? On se pose des questions. Mais une chose est certaine. En boycottant la rencontre sur la paix en Afrique dans un contexte où l’Est de son pays échappe à son contrôle, le président Félix Tshisekedi a manqué d’élégance. L’on peut même dire, sans risque de se tromper, qu’il a manqué l’occasion de se rabibocher avec ses frères ennemis, notamment l’AFC/M23 qui contrôle le Kivu, vaste région immensément riche en minerais. Fatshi, ainsi qu’on le surnomme, a d’autant plus manqué un rendez-vous pour la paix que cette rencontre est intervenue au moment où les armes continuent de crépiter dans son pays. A-t-il pensé à la souffrance des pauvres populations du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ? On peut, certes, comprendre les réticences des autorités congolaises parce que l’ancien président sud-africain Thabo Mbeki n’a peut-être pas le profil idéal pour mener des discussions pour la paix en RDC. Mais de là à briller par leur absence à un rendez-vous aussi capital pour l’avenir du pays, voire de l’Afrique, ce n’est ni plus ni moins que l’hôpital qui se moque de la charité. L’orgueil n’a pas sa place quand il s’agit de parler de paix. Et comme on le dit, aucun sacrifice n’est de trop quand il s’agit de faire la paix. A défaut de faire le déplacement lui-même, Tshisekedi aurait pu, comme l’ont fait l’ancien raïs, Joseph Kabila, l’ex-Gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, ou encore Corneille Nangaa, coordonnateur de l’AFC/M23, dépêcher une délégation, quitte à refuser plus tard d’appliquer les solutions qu’on lui proposera. Mais avec cette attitude, tout laisse croire que Félix Tshisekedi a raté le coach. C’est d’autant plus vrai que cette rencontre visait à “récréer la confiance entre les acteurs congolais’’ en attendant la tenue du dialogue national que proposent les religieux congolais. Du reste, l’argument avancé pour boycotter la rencontre de l’Afrique du Sud, semble spécieux. Que dit Félix Tshisekedi de sa proximité avec le président sud-africain, Cyril Ramaphosa qui avait même envoyé des troupes en RDC, pour aider à mater la rébellion ?

Il faut saluer l’initiative de la Fondation Thabo Mbeki

En tout cas, beaucoup s’interrogent sur la volonté réelle du président congolais de faire la paix. Toutefois, il faut saluer l’initiative de la Fondation Thabo Mbeki qui s’intéresse de plus en plus aux questions majeures qui préoccupent les Africains. On se rappelle que c’est sous son initiative qu’un rapport sur les flux financiers illicites en Afrique, qui font perdre des milliards de F CFA au continent, avait été produit. C’est dire si la Fondation s’inscrit dans une dynamique d’aider l’Afrique à mieux combattre, pour ne pas dire, à se débarrasser des maux qui entravent son essor économique, social et politique. Et plutôt que de l’encourager à persévérer dans ce sens, le gouvernement congolais a préféré lui montrer un autre visage. L’on se demande comment il va accueillir le mémorandum qui sera produit bientôt. En tout état de cause, le locataire du Palais de marbre gagnerait à faire preuve de lucidité et de sagesse dans la recherche de solutions à la grave crise qui secoue l’Est de son pays. Car, comme le dit l’adage, on n’a pas besoin de l’eau propre pour éteindre un incendie. Thabo Mbeki a peut-être des atomes crochus avec Joseph Kabila, mais cela ne doit pas empêcher les fils et filles de la RDC de se parler et d’accorder leurs violons sous les auspices de ce dernier. De toute évidence, la solution à la crise doit venir des Congolais eux-mêmes, comme l’a rappelé Thabo Mbeki lui-même. Car, personne ne trouvera, à leur place, une solution magique pour ramener la paix en RDC.

« Le Pays »