CAMPAGNE PRESIDENTIELLE 2025 EN COTE D’IVOIRE : Conjurer à tout prix la violence

Depuis zéro heure, ce 10 octobre 2025, les candidats à la présidentielle du 25 octobre prochain sont officiellement en campagne en Côte d’Ivoire. Pendant deux semaines, ils iront à la pêche aux voix de leurs compatriotes, en tentant de séduire l’électorat à travers leurs projets respectifs de société pour leur pays, pour les cinq années à venir. Cinq candidats sont en lice pour cette présidentielle qui soulève les passions sur les bords de la lagune Ebrié. Il s’agit du président sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un quatrième mandat, Jean-Louis Billon, cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) qui n’a pas cru nécessaire de demander l’onction de son parti pour s’engager dans la course au fauteuil présidentiel, Ahoua Don Mello, un proche de l’ancien président Laurent Gbagbo dont la candidature a été jugée « irrecevable » par le Conseil constitutionnel parce que ne remplissant pas les conditions, Simone Ehivet Gbagbo, ex-première dame et ex-compagne du « christ de Mama », et Henriette Lagou, ancienne ministre de la Promotion de la femme, de la Famille et de la Protection de l’enfant, puis ministre des Affaires sociales et des personnes handicapées au début des années 2000.

Un scrutin qui se tient dans un contexte de fortes tensions

Le décor ainsi planté et les chevaux lâchés, le moins que l’on puisse dire, c’est que les dés de cette présidentielle qui fait couler beaucoup d’encre et de salive au-delà même des frontières du pays d’Houphouët Boigny, sont jetés. Un scrutin qui se tient dans un contexte de fortes tensions en raison de la disqualification des ténors de l’opposition que sont Laurent Gbagbo, ancien président de la République aujourd’hui à la tête du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), et Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. A ces deux grands noms de l’opposition devenus des compagnons d’infortune d’un scrutin dont ils ont été écartés, s’ajoute Pascal Affi Nguessan du non moins célèbre Front populaire ivoirien (FPI), qui crie aussi à l’exclusion arbitraire. Et au moment où s’ouvre la campagne, la seule interrogation reste l’attitude de ces candidats recalés de l’opposition et de leurs ouailles qui ne sont pas loin de perdre toutes leurs illusions. Eux qui entretenaient l’espoir d’une réintégration dans le processus électoral et pour qui le récent rejet de leurs recours par l’ONU, a été une véritable douche froide. Autant dire que pour le scrutin du 25 octobre prochain, les carottes paraissent bien cuites pour ces derniers. La question qui se pose, à présent, est de savoir s’ils se résoudront désormais à soutenir un autre candidat dans le but de faire échec au chef de l’Etat dans sa volonté de rempiler pour un quatrième mandat. Ou bien s’ils continueront à raidir la nuque dans une volonté de se rendre justice ou d’empêcher, d’une façon ou d’une autre, le mandat querellé du chef de l’Etat sortant ? Bien malin qui saurait répondre à ces questions, sans être dans les secrets des intéressés.

Il appartient aux candidats de mener une campagne civilisée et apaisée

En attendant, c’est une situation qui fait d’autant plus planer des incertitudes sur le scrutin, que la marche du front commun PPA-CI/PDCI-RDA, initialement prévue le 4 octobre dernier, a été reportée au 11 octobre, en pleine campagne électorale. Ce qui fait nourrir des appréhensions dans un contexte où le gouvernement a déployé les grands moyens pour sécuriser le scrutin. C’est pourquoi on croise les doigts pour que cette campagne électorale qui donnera un tant soit peu le ton du vote, ne connaisse pas des débordements. Et il faut d’autant plus conjurer à tout prix la violence que les précédentes élections qui se sont tenues dans le même contexte de tensions préélectorales et postélectorales, ont laissé un très lourd bilan en termes des pertes en vies humaines : 285 morts et plus de 400 blessés en 2020 et pas moins de 3 000 morts en 2010, selon les chiffres officiels. La Côte d’Ivoire n’a pas besoin de ça. Au contraire, elle doit apprendre de ce douloureux passé pour s’éviter les affres d’une crise électorale dont nul ne saurait prédire ni l’ampleur ni l’issue. Pour le reste, il appartient aux candidats de mener une campagne civilisée et apaisée en bannissant de leur discours, les propos haineux. En un mot comme en mille, au-delà des piques entre candidats, qui contribuent généralement à pimenter la campagne, il leur appartient de se montrer convaincants en sachant vendre leurs projets de société à leurs compatriotes. En tout état de cause, à la fin de la campagne, chacun récoltera ce qu’il aura semé. Quant aux contestataires, on espère qu’ils sauront raison garder en évitant de perturber inutilement le scrutin et en inscrivant toutes leurs actions dans le cadre de la légalité républicaine. Mais d’ores et déjà, tout porte à croire que l’opposition qui ne demande qu’à éjecter Alassane Ouattara du palais présidentiel, a une fois de plus manqué l’occasion de faire front pour se donner plus de chances de triompher. Et elle ne pourrait s’en prendre qu’à elle-même si l’histoire venait à montrer qu’en faisant de la fixation sur certaines figures, elle s’est lourdement trompée de combat. Que le meilleur gagne !

« Le Pays »