CAN CAMEROUN 2021 : Les Etalons si loin si près du but

Des retrouvailles entre Burkinabè et Tunisiens dans cette Coupe d’Afrique des nations (CAN), la 33e du genre, le 29 janvier 2022, après celle de 2017 au Gabon et au même stade de la compétition, c’est-à-dire les quarts de finale. Il y a cinq ans, les Etalons l’avaient emporté par 2 buts à 0 devant les Aigles de Carthage et perdaient les demi-finales avant de s’offrir la médaille de bronze. Et après avoir été un des grands absents de l’édition suivante en Egypte (2019), le Burkina se fraye de nouveau le chemin des demi-finales et une fois de plus, face à la Tunisie grâce à l’unique but de l’attaquant de Lorient en ligue 1 française, Dango Ouattara. A l’entame de cette partie, le sélectionneur national du Burkina, Kamou Malo, s’est passé de deux de ses joueurs majeurs dans son onze de départ. Il s’agissait de son capitaine, Bertrand Traoré, qui était remplaçant puisque n’ayant pas retrouvé la plénitude de sa forme suite à sa blessure contre le Gabon, et du vice-capitaine, Issoufou Dayo, toujours en repos médical. Malgré tout, Kamou Malo a su constituer un groupe qui a fait preuve d’homogénéité dans le jeu, tout au long des quatre-vingt-dix minutes et livré son match référence de cette CAN. Même s’ils n’ont pas été aussi flamboyants que certains observateurs le pensent, le capitaine du jour, Hervé Kouakou Koffi et les siens, ont été bien meilleurs que leurs adversaires en étant tactiquement bien en place et concentrés tout au long du temps réglementaire. Ils étaient bien présents dans tous les compartiments du jeu et en voulaient terriblement, comme des étalons qui se démènent pour prendre les premières places d’une course hippique. Les Burkinabè ont fait preuve d’engagement physique, d’une combativité sans pareille, en somme d’une solidité tactique. Mieux, ils étaient présents à la récupération des ballons dans la zone médiane et en procédant à des attaques rapides, ils empêchaient du coup les Tunisiens de véritablement développer leur jeu qui était de porter de nombreux ballons vers leurs attaquants. Et là, les Aigles de Carthage n’ont pas pu être incisifs face à des Etalons bien mordants qui, à travers cette opposition, semblent avoir retrouvé un second souffle dans cette compétition.

Qualification au prix de la résilience et d’un courage exemplaire

Ainsi, à l’unanimité, on peut affirmer que les Etalons n’ont pas volé leur victoire et ce n’est pas le sélectionneur national de la Tunisie, Mondher Kbaier, qui dira le contraire puisqu’il l’a relevé dans ses propos d’après-match. Une équipe burkinabè qui devient difficile à jouer et à déjouer tellement elle se bonifie au fur et à mesure dans ce tournoi, déjouant du coup les pronostics, surtout avec sa manière d’évoluer. Et à chaque match, ce sont de fortes sensations que les Etalons font vivre à leurs supporters. Et cette fois-ci, le coup de cœur pourrait revenir à ce jeune de 19 ans, Dango Ouattara qui, pour sa deuxième titularisation, a confirmé qu’aujourd’hui, il fait partie des indéboulonnables de l’attaque burkinabè grâce à ce but inscrit avec plein de culot, de sang-froid, de talent et de classe dans le temps additionnel de la première période. Malheureusement, Dango Ouattara a failli tout gâcher en prenant un carton rouge. Mais, on peut mettre cela sur le compte de la naïveté pour ne pas dire que c’est un fruit qui n’est pas encore mûr. Si un grand pas est franchi, permettant au Burkina de figurer dans le carré d’as des meilleures nations de foot de cette CAN 2021, il n’y a pas de quoi pavoiser puisque les lacunes ne sont pas totalement effacées. Certes, des progrès sont enregistrés. Mais, les Etalons doivent éviter de se montrer agaçants, plaintifs car cela leur vaut des cartons jaunes qui peuvent leur porter préjudice. Eux qui doivent déjà se passer de Dango Ouattara, n’étaient pas loin de se passer également de leur dernier rempart, Hervé Kouakou Koffi, qui est d’une énorme assurance défensive. Incompréhensible pour un gardien de buts de sa trempe, de prendre régulièrement des cartons comme il l’a fait en match de groupe et lors des quarts de finale. A l’instar de bien d’autres joueurs de champ qui se laissent souvent emporter par la nervosité. En attendant le rendez-vous du 2 février 2022, cette qualification des Etalons a été acquise au prix de la résilience et d’un courage exemplaire.

Antoine BATTIONO