CAN FEMININE DE FOOTBALL : Règne sans partage des Super Falcons

Les Super Falcons du Nigeria remettent la main sur la CAN féminine en remportant, par un score renversant, la 13e édition au soir du samedi 26 juillet 2025, devant les Lionnes de l’Atlas du Maroc, sur leurs installations au Stade olympique de Rabat. Ainsi, le Nigeria reprend les commandes du football féminin après un break suite à son dernier sacre en 2018. Et cette treizième finale s’annonçait des plus épiques avec d’un côté, une formation marocaine conquérante qui enregistre une ascension spectaculaire suite à un travail de fond entamé, ces dernières années, par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et de l’autre, une équipe nigériane expérimentée qui tenait à refaire surface sur le continent. C’était donc une finale où le pays hôte cherchait à couronner une génération talentueuse face à la formation la plus titrée du continent dont l’ambition était de confirmer sa suprématie. Ainsi, tous les ingrédients étaient réunis pour une apothéose qui tenait toutes ses promesses. Ultra favorites après avoir écarté en demi-finales, les Banyana Banyana d’Afrique du Sud détentrices du trophée, les Super Falcons ont fait peur avant la demi-heure de jeu en encaissant deux buts aux 13e et 24e mn face à des Lionnes de l’Atlas. Dans une remontada spectaculaire dont elles avaient seules le secret et un fighting spirit reconnu de la culture nigériane et anglaise, les Nigérianes sont dominatrices physiquement et psychologiquement de la seconde période, des Marocaines à la recherche d’un second souffle. Et elles l’emportent finalement par 3 buts à 2. Le tout, dans un scénario épique.

Les Lionnes de l’Atlas n’ont pas démérité

Ainsi, en treize éditions, les Super Falcons détiennent le record avec dix trophées dans leur besace et seules, les éditions de 2008, 2012 et 2022 leur ont échappé. Du reste, elles n’étaient d’ailleurs pas en finale. Dans ce football féminin continental, le Nigeria confirme donc sa suprématie dans un règne sans partage et des titres qui donnent droit à la participation au mondial féminin. Un triomphe qui prolonge son héritage inégalé en Afrique, et démontre que ce pays est une grande nation de football. A preuve, chez les hommes, les Super Eagles comptent trois titres continentaux et figurent parmi les meilleurs du football africain avec un sacre aux Jeux olympiques en 1996 et six participations en Coupe du monde dont trois huitièmes de finale. Toutefois, les Lionnes de l’Atlas n’auront pas non plus démérité. Elles ratent malheureusement deux finales consécutives à domicile après celle de 2022 perdue contre les Banyana Banyana d’Afrique du Sud. Les Lionnes de l’Atlas doivent donc se remettre à l’ouvrage puisque le Maroc doit accueillir la 14e édition en 2026 où l’issue s’annonce déjà des plus indécises avec un football féminin qui se montre, de plus en plus, attrayant et dont le niveau s’améliore, de plus en plus.

Antoine BATTIONO