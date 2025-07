CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT A SEVILLE : Un bal diplomatique aux accents hypocrites

Les rideaux se sont levés sur la 4e conférence internationale de l’Organisation des Nations unies sur le financement du développement le 30 juin 2025 à Séville, en Espagne. Co-organisé par l’ONU et l’Espagne, ce rendez-vous entend relancer la dynamique mondiale autour des Objectifs de développement durable (ODD), dont l’atteinte semble désormais compromise, sinon hors de portée, à seulement cinq ans de l’échéance fixée pour 2030. Dès l’ouverture, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a dressé un diagnostic implacable : l’agenda du développement durable accuse un déficit de financement abyssal, estimé à plus de 4 000 milliards de dollars par an.

L’absence remarquée de certaines grandes puissances n’est pas pour rassurer

Pour combler ce gouffre, plusieurs pistes ont été évoquées: la lutte contre l’évasion fiscale des multinationales, la mobilisation accrue des ressources domestiques, l’allègement du fardeau de la dette, l’implication du secteur privé, entre autres. Mais à dire vrai, ce n’est pas l’argent qui fait défaut. Le véritable verrou se situe ailleurs : dans l’absence de volonté politique, dans le déficit de justice fiscale, et dans l’incapacité chronique à réformer un système économique international taillé sur mesure pour les puissances dominantes. Si la communauté internationale souhaite réellement sauver les ODD, elle devra commencer par honorer ses propres engagements financiers, et surtout, traiter les pays du Sud, en particulier africains, non comme des pupilles ou des mendiants en quête d’aumône, mais comme des partenaires à part entière. En clair, il est temps d’en finir avec le double discours. Ce qu’il faut, c’est davantage de justice et moins de paternalisme. Car, ce que réclament les pays les moins avancés, ce n’est pas l’aumône, mais une véritable justice sociale, économique et fiscale. Ils ne veulent plus de ces gestes condescendants qui les maintiennent dans une position de dépendance et d’attente perpétuelle. A défaut, ce sommet ne sera qu’une nouvelle mise en scène bien rodée : un catalogue de promesses sans lendemain, voué à rejoindre les archives des illusions diplomatiques, mais peu de choses concrètes. Déjà, de nombreux Africains observent ce rendez-vous avec une certaine amertume mêlée de scepticisme, convaincus qu’il y aura beaucoup de paroles mais peu d’actions. L’absence remarquée de certaines grandes puissances n’est pas pour rassurer : les Etats-Unis ont de nouveau boudé la Conférence, tandis que l’Allemagne et le Royaume-Uni se sont murés dans le silence. Un signal peu encourageant pour la dynamique collective autour des Objectifs de développement durable, et un très mauvais présage pour la mobilisation des financements nécessaires. Qu’à cela ne tienne : si l’absence remarquée de ces grandes puissances a été accueillie avec un mélange de frustration et de fatalisme, elle pourrait, paradoxalement, rebattre les cartes et ouvrir la voie à une coopération renforcée entre les pays africains et asiatiques.

Le sommet de Séville pourrait offrir à l’Afrique, une occasion historique de reprendre en main son destin

Ce rééquilibrage géopolitique pourrait offrir aux nations du Sud, l’opportunité de s’émanciper de la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, en rejetant collectivement les conditionnalités souvent humiliantes imposées par les bailleurs de fonds occidentaux. Une chose est sûre, l’Afrique ne s’est pas déplacée à Séville pour jouer les figurants dans une mise en scène où les dés sont pipés d’avance. On peut croire qu’elle est venue revendiquer sa souveraineté, exiger le respect, et porter haut une parole ferme sur ses priorités. Et l’Union africaine (UA) ne manquera pas de rappeler au monde, une vérité dérangeante : le continent africain, responsable de seulement 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, en subit plus de 50% des effets dévastateurs. Mais au-delà du climat, c’est toute l’architecture d’un système injuste, que l’Afrique entend contester : fiscalité internationale inéquitable, spoliation des ressources naturelles, poids écrasant de dettes contractées dans des conditions iniques, etc. Si ces revendications trouvent un écho favorable, alors peut-être n’aura-t-on plus besoin de perpétuer le mythe de la charité des riches envers les pauvres. Les résultats déjà tangibles obtenus par plusieurs pays africains depuis l’adoption des Objectifs de développement durable en 2015 (notamment en matière d’accès à l’eau potable, à l’éducation, à la santé ou encore à l’énergie) pourront ainsi être consolidés, voire amplifiés. En somme, si le scepticisme reste de mise face à ce qui pourrait n’être qu’un énième bal diplomatique aux accents hypocrites, il ne faut pas, pour autant, désespérer du sommet de Séville. Il pourrait bien offrir à l’Afrique, une occasion historique de reprendre en main son destin, de redéfinir les contours de son développement, et de bâtir, enfin, un avenir affranchi de la tutelle directe des puissances occidentales.

« Le Pays »