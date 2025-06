CONVOI HUMANITAIRE EN ROUTE POUR LA PALESTINE : La solidarité arabe en marche

Ils ne veulent plus se contenter de simples manifestations de rue pour exprimer leur soutien à la Palestine. Ils vont désormais au-delà. Eux, ce sont les mouvements mondiaux de soutien à la cause palestinienne. Ils ont décidé d’exprimer leur solidarité agissante à leurs « frères opprimés ». En effet, tout est parti de la Tunisie où plusieurs associations et organisations ont sonné la mobilisation en vue d’apporter de l’aide à la Palestine sous le feu des bombardements depuis bientôt deux bonnes années. A cette initiative, ont adhéré les pays du Maghreb tels que l’Algérie, le Maroc et la Libye auxquels se sont jointes la Mauritanie et l’Egypte. Tous ces soutiens à la cause palestinienne ont organisé ce qu’ils appellent le « Convoi maghrébin de la résilience » qui, actuellement, se dirige vers la Bande de Gaza. Parmi les humanitaires, on compte des médecins, mais aussi des avocats. Tous réclament la dignité pour leurs frères de Gaza en particulier et de la Palestine en général.

Il en faut plus pour faire plier Israël

Quand on connaît le calvaire que vivent les Gazaouis depuis quelque temps, on ne peut que saluer ce geste de solidarité qui vaut son pesant d’or. Certes, on reproche très souvent aux arabes de ne s’entendre que sur leurs désaccords, mais quand il s’agit de la cause palestinienne, tous semblent parler d’une même voix. C’est tout à leur honneur, surtout qu’Israël ne semble pas prêt à stopper son oppression. A preuve, il continue de massacrer indistinctement et impitoyablement femmes et enfants. Du reste, quand on sait que la Bande de Gaza est sous blocus, on se demande si le « Convoi maghrébin de la résilience » en route, arrivera à bon port. Ne sera-t-il pas bloqué par Israël ? On attend de voir, surtout que de par le passé, l’on a assisté à ce que d’aucuns n’ont pas hésité à appeler une « instrumentalisation de l’aide humanitaire » par Tel-Aviv. Il aura fallu la pression soutenue de la communauté internationale pour qu’Israël, après plusieurs mois de blocus total, accepte de lever le pied, tout en s’arrogeant le droit de contrôler l’acheminement de l’aide humanitaire. On croise donc les doigts ; tant Israël est capable de tout dans sa furie meurtrière. Lui qui, faisant fi de la clameur internationale, a trucidé près de 54 900 Palestiniens dans ses bombardements contre la Bande de Gaza. Ce qui a valu à ses dirigeants de se voir décerner des mandats d’arrêts par la Cour pénale internationale (CPI). Il s’agit, en l’occurrence du Premier ministre, Benyamin Netanyahu et de son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Mais selon toute vraisemblance, il en faut plus pour faire plier Israël qui donne l’impression de s’en tamponner le coquillard. Peut-il en être autrement quand on sait qu’il bénéficie du soutien tacite des Etats-Unis qui, pourtant, sont connus pour être à cheval sur les principes en matière de respect des droits humains ?

Du succès du « Convoi maghrébin de la résilience », dépendra la suite des évènements

Pourquoi alors cette diplomatie à géométrie variable qui fluctue en fonction de la tête… de l’opprimé ? Franchement, si ce n’est pas de l’hypocrisie, cela y ressemble fort. En tout cas, du succès du « Convoi maghrébin de la résilience », dépendra la suite des évènements. Car, cela permettra aux organisateurs qui annoncent d’autres missions humanitaires, de savoir la conduite à tenir face au drame qui se joue dans la Bande de Gaza.

« Le Pays »