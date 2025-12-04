COUP D’ETAT EN GUINEE-BISSAU : La CEDEAO saura-t-elle restaurer sa crédibilité ?

Le 1er décembre 2025, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a dépêché une délégation de haut niveau en Guinée-Bissau, suite au coup d’Etat qui a brutalement interrompu le processus électoral au moment où le président sortant, Umaro Sissoco Embalo et son principal challenger, Fernando Dias da Costa, revendiquaient tous deux la victoire à la présidentielle du 23 novembre dernier. Conduite par le président en exercice de l’organisation ouest-africaine, le Sierra-léonais Julius Maada Bio, la mission avait pour but de réaffirmer l’autorité de l’organisation sous-régionale, et de faire pression sur les nouvelles autorités militaires pour abréger autant que faire se peut, la transition. En langage diplomatique, cette mission visait à prendre langue avec les nouvelles autorités et les acteurs politiques pour parler des conditions du retour à l’ordre constitutionnel. L’objectif étant d’obtenir des autorités intérimaires, un calendrier clair et précis du retour à l’ordre constitutionnel.

Le cas bissau-guinéen se présente, pour la CEDEAO, comme un véritable test grandeur nature

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en se montrant fidèle à ses principes, l’organisation d’Abuja est dans son rôle. La question qui se pose est de savoir si elle est encore en mesure de taper fermement du poing sur la table, étant donné qu’elle a subi des revers de par le passé. Toujours est-il que ses échecs diplomatiques successifs, sous d’autres tropiques, sur fond d’une gestion approximative des situations dans ces pays, lui ont fait perdre toute crédibilité aux yeux des populations. Une situation qui a conduit au retrait des trois pays de l’hinterland, de l’organisation sous-régionale qui se retrouve, quoi qu’on dise, ainsi fragilisée. Car, il est bien connu que l’union fait la force. Et c’est peut dire que la CEDEAO tirait aussi sa force du nombre de ses Etats membres. Mais aujourd’hui, l’organisation ouest-africaine qui a brillé dans des crises comme en Sierra Leone et en Gambie, semble à la recherche de son aura d’antan. Autant dire qu’après l’amère expérience avec les pays de l’Alliance des Etats du Sahel, le cas bissau-guinéen se présente, pour la CEDEAO, comme un véritable test grandeur nature, dans son espace géographique. Saura-t-elle restaurer sa crédibilité ? On attend de voir. Tout comme on attend de voir si elle décidera d’user du bâton ou de la carotte, face aux nouveaux maîtres de Bissau. Déjà, tout porte à croire qu’il sera très difficile pour la CEDEAO, d’obtenir la poursuite du processus électoral et de procéder à la publication des résultats, pour respecter le choix du peuple bissau-guinéen. Surtout que la Commission électorale vers laquelle étaient tournés tous les regards, annonce qu’elle n’est pas en mesure de rendre publics les résultats de la présidentielle ; les procès –verbaux ayant été confisqués dans certaines régions par des militaires. Or, c’est sur ce terrain-là que la CEDEAO aurait pu marquer son autorité dans cette crise au pays d’Amilcar Cabral, née visiblement d’un simulacre de coup d’Etat commandité par le président Embalo pour masquer sa défaite et couvrir ses arrières en se ménageant une porte de sortie négociée avec ses tombeurs. Toujours est-il qu’au regard de l’enchaînement des événements qui se sont traduits par l’investiture du Général Horta N’Tam comme président de la Transition, et la mise en place d’un gouvernement de transition, tout porte à croire que la CEDEAO aura fort à faire dans ce dossier bissau-guinéen, pour se faire entendre.

On attend de voir si la CEDEAO s’adaptera à la réalité du terrain en Guinée-Bissau

Et elle joue d’autant plus gros, qu’en dehors de la suspension du pays de ses instances, l’on ne voit pas comment elle pourrait fondamentalement remettre en cause un processus de transition qui semble déjà pensé et engagé par ses concepteurs. Encore moins de quels moyens de pression elle dispose pour contraindre les tombeurs d’Embalo à rendre le pouvoir illico presto. Toujours est-il qu’après l’épouvantail de l’intervention militaire au Niger où elle a bu le calice de l’humiliation jusqu’à la lie, et les dures sanctions économiques prises à l’époque contre le Mali et le Niger, qui, en plus d’avoir fait baisser sa côte de popularité au sein des populations de ces pays, ont aussi montré leurs limites, on se demande quelle carte la CEDEAO compte jouer en Guinée-Bissau pour redorer son blason. C’est dire si la CEDEAO marche sur des œufs dans ce dossier bissau-guinéen qui paraît d’autant plus un brûlot que l’organisation ouest-africaine a connu un précédent dans ce pays. En effet, dans sa volonté de jouer les médiateurs entre les acteurs de la classe politique en amont de ce scrutin, elle avait été éconduite sans autre forme de procès par le désormais ex-président Umaro Sissoco Embalo qui avait ordonné l’expulsion de sa délégation. En tout état de cause, maintenant qu’elle s’est jetée à l’eau, on attend de voir si la CEDEAO s’adaptera à la réalité du terrain en Guinée-Bissau ou si elle parviendra à imposer son propre agenda.

« Le Pays »