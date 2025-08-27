CRISE EN RDC : Le retour de la paix passera-t-il par les religieux ?

Alors que Washington et Doha s’activent en vue d’un accord global de paix entre les protagonistes de la crise en République démocratique du Congo (RDC), les religieux congolais ne restent pas les bras croisés. De leur côté, ils multiplient aussi les initiatives afin de faciliter une sortie de crise. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont sur la bonne voie. En effet, à l’issue des consultations qu’elles avaient entamées auprès des différents protagonistes, les Eglises catholique et protestante qui étaient à la manœuvre, ont décidé d’élargir leur cercle en s’associant à d’autres confessions religieuses en RDC, formant ainsi une Coalition interconfessionnelle pour la Nation.

L’élite politique gagnerait à faire preuve de sursaut patriotique pour aider les religieux à sortir le pays de l’ornière

Ainsi donc, comme le préconisait la présidence congolaise, ladite Coalition a présenté, en début de semaine en cours, une feuille de route commune pour la suite du processus et cela, en prélude à la tenue du dialogue national dont la date, pour l’instant, n’est pas connue. Ce rendez-vous national que les religieux appellent de tous leurs vœux, s’il a lieu, se doit d’être inclusif, c’est-à-dire qu’il devra prendre en compte tous les acteurs, notamment la majorité au pouvoir, l’opposition politique non armée, l’opposition politique armée, la société civile, les autorités coutumières et traditionnelles, la diaspora congolaise et des personnalités indépendantes influentes issues du monde académique, culturel, intellectuel et économique. Mais en attendant, les religieux annoncent, dans l’immédiat, ce qu’ils appellent, « un mois de la paix », qui sera marqué par des cultes oecuméniques dans le but d’instaurer la confiance et de décrisper l’atmosphère encore très tendue dans le pays. Le retour de la paix en RDC passera-t-il par les religieux ? C’est la question que se posent bien des observateurs tout en souhaitant qu’il en soit ainsi au grand bonheur des Congolais qui souffrent le martyre. Pour autant, les uns et les autres accepteront-ils de dépasser leurs ego surdimensionnés pour jouer le jeu ? That is the question. Car, comme on le sait, tant que prévaudront les calculs politiques à la petite semaine, la RDC demeurera un véritable pandémonium où prospéreront des groupes armés de tout acabit. C’est pourquoi l’élite politique gagnerait à faire preuve de sursaut patriotique pour aider les religieux à sortir le pays de l’ornière. En tout cas, seul un dialogue franc, sincère et inclusif peut sauver la RDC. Les accords signés à Washington et à Doha ne produiront les effets escomptés que si les Congolais eux-mêmes acceptent de se retrouver sous un arbre à palabre pour aplanir les divergences de vues qui les opposent. Mais comme on le sait, la confiance n’étant pas la chose la mieux partagée, il y a lieu de craindre des farces burlesques de la part de certains acteurs visant à faire capoter le processus de paix.

Il faut saluer l’engagement des religieux à vouloir apaiser les tensions dans un pays constamment sous tension

A preuve, pendant que se déploie sur le terrain, le rouleau compresseur des religieux, les combats ont repris de plus belle dans l’Est du pays, entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises et ce, au moment même où les médiateurs espéraient une trêve devant faciliter la signature d’un accord global de paix. Et comme pour ne rien arranger, on voit se profiler à l’horizon, la condamnation de l’ex-président Joseph Kabila contre qui le parquet a déjà requis la peine de mort au terme d’un procès jugé expéditif. C’est dire si, chaque jour qui passe, en rajoute à la confusion en RDC, tant et si bien que personne ne sait de quoi sera fait demain. Tout se passe, en effet, comme si les uns et les autres avancent masqués. Si fait qu’ils peuvent, pour la forme, prendre des engagements dont ils sont convaincus qu’ils ne les respecteront pas. Qu’y peuvent donc les religieux ? Parviendront-ils à désarmer les cœurs en vue de rabibocher les Congolais ? C’est, du reste, tout le mal qu’on leur souhaite ; eux dont il faut saluer l’engagement à vouloir apaiser les tensions dans un pays constamment sous tension.

« Le Pays »



