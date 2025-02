CRISE SECURITAIRE DANS L’EST DE LA RDC : Tshisekédi tape à toutes les portes, Kagame ferme le ban

Acculé par les rebelles du M23 soutenus par son voisin rwandais, le président congolais, Félix Tshisekédi, continue de taper à toutes les portes à la recherche de solutions pour sortir son pays de la grave crise sécuritaire qui sévit dans sa partie orientale. Ayant refusé jusque-là toute idée de dialoguer avec les leaders du M23, le successeur de Joseph Kabila poursuit son offensive diplomatique en quête de soutiens. En effet, après s’être rendu, mardi dernier, à Luanda en Angola, auprès de son homologue, Joao Lourenço, médiateur dans la crise entre le Rwanda et la RD Congo et par ailleurs président fraîchement désigné de l’Union africaine (UA), Fashi a dépêché, le même jour, un envoyé spécial auprès du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il s’agit de son ministre de l’Intégration régionale qui, sur le chemin de retour du sommet de l’UA à Addis-Abeba, est allé «saluer la réussite de la Transition» au Tchad.

Félix Tshisekédi se démène comme un beau diable en quête de soutiens diplomatique et militaire

Au sortir de son audience avec le président qui a succédé à son père, l’émissaire congolais a même déclaré devant les caméras, que «parmi plusieurs pays en Afrique qui sont en Transition, l’unique et la seule Transition réussie, c’est en République du Tchad». Mais ce qu’il n’a osé dire officiellement, c’est qu’au-delà de transmettre les félicitations de son mentor qui, faut-il le noter, était le facilitateur désigné de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEAC) dans la crise née à la suite du décès de Déby-père, le ministre de l’Intégration régionale était également porteur d’un message. Et, officieusement, il s’agirait d’une demande de soutien militaire formulée par Félix Tshisekédi à son homologue tchadien. Quelles que soient les vraies motivations de cette visite, elle vient confirmer les bonnes relations entre Kinshasa et N’Djamena. Et ce n’est pas fortuitement que le président tchadien a exprimé, le 9 février dernier, sa solidarité avec le peuple congolais et son président, tout en appelant au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. En tout cas, une chose est certaine. Au regard du timing et du contexte dans lequel est intervenue cette visite, elle était tout sauf anodine. Et on se doute bien qu’elle n’est pas juste motivée par la volonté de Fashi de «saluer la réussite» d’une transition dont nombre de Tchadiens ont payé le prix fort (on se rappelle encore la répression meurtrière du 20 octobre 2022). D’ailleurs, comment Félix Tshisekédi, bien qu’on le dise, très proche des autorités tchadiennes pour son rôle de facilitateur et dont une avenue, dans ce pays, porte son nom, pouvait-il se contenter d’une simple visite de courtoisie à un dirigeant solidement installé alors que lui-même, son fauteuil vacille, menacé qu’il est par l’avancée redoutable du M23 dans son pays, et au moment où il est de plus en plus contesté par une opposition qui appelle à sa démission? La demande de soutien militaire est donc, sans aucun doute, la vraie raison de la visite de l’envoyé spécial du président Tshisekédi auprès de Déby-fils.

Paul Kagame décide de suspendre sa coopération de développement avec la Belgique

Et en prenant une telle initiative, le natif de Kinshasa n’attend-il pas de son homologue un retour d’ascenseur ? On est d’autant porté à le croire que sur le terrain, l’armée congolaise et ses supplétifs, les Wazalendo, et ce, en dépit du soutien de certains de ses alliés comme l’Afrique du Sud et le Burundi, ont toutes les peines du monde à freiner les rebelles du M23 qui continuent leur progression après avoir successivement pris les capitales du Nord- Kivu (Goma) et du Sud-Kivu (Bukavu). Cela dit, on peut tout reprocher à Félix Tshisekédi sauf son activisme diplomatique. Sauf que, pour son plus grand malheur, il semble se heurter à plusieurs écueils, notamment l’hypocrisie notoire de la communauté internationale qui se contente de condamnations de principe sans pour autant prendre de mesures vigoureuses à l’effet de mettre véritablement la pression sur le M23 et son soutien rwandais. En tout cas, les résultats probants des nombreuses tournées du président congolais, jusqu’à l’international, depuis que son pays est empêtré dans cette crise sécuritaire, sont à peine visibles sur le terrain. Si fait qu’on se demande si le locataire du Palais de la Nation ne file pas du mauvais coton. Ne gagnerait-il pas à descendre de son piédestal et accepter enfin de dialoguer avec toutes les parties, y compris le M23 qu’il ne veut pas voir même en peinture ? C’est d’ailleurs l’option que de nombreux médiateurs, de Nairobi à Dar es Salam en passant par les hommes de l’Eglise en RD Congo, ont proposée pour espérer sortir le pays de l’ornière. Mais pendant que Félix Tshisekédi se démène comme un beau diable en quête de soutiens diplomatique et militaire, Paul Kagame, visiblement moins inquiété par la communauté internationale, décide de suspendre sa coopération de développement avec la Belgique. En fait, l’homme mince de Kigali reproche à Bruxelles d’avoir été à la manœuvre en vue de l’adoption de sanctions par le parlement européen, contre le Rwanda pour son soutien au M23 dans la guerre qu’il mène contre la RDC. En réalité, cet incident diplomatique n’est que la manifestation d’une vieille crise entre les deux pays, exacerbée par le conflit dans l’Est de la RDC. C’est dire si cette crise n’en finit pas de provoquer des tensions diplomatiques ; les acteurs n’ayant visiblement pas la même lecture du conflit.

«Le Pays»