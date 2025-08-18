CRISE SECURITAIRE EN RDC : A quand le bout du tunnel ?

Alors que les pourparlers entre Kinshasa et les rebelles du M23, reprennent, en principe, cette semaine, à Doha au Qatar, en vue d’un accord de paix global, l’on assiste à une reprise inquiétante des combats entre les belligérants dans la crise à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). C’est le signe que la situation sécuritaire se dégrade à nouveau dans cette partie du pays de Félix Tshisékédi, à la recherche d’une paix introuvable depuis quelques années. De quoi doucher les espoirs de paix à court ou moyen terme, dans cette crise qui multiplie les médiations sans que les lignes ne bougent significativement dans le sens d’une désescalade. Pendant ce temps, c’est le pauvre peuple pris au piège de ce conflit protéiforme, qui paie d’autant plus le lourd tribut d’une guerre qu’il n’a pas demandée, que la reprise des hostilités a occasionné, sur le terrain, une nouvelle vague de déplacés fuyant les combats.

La sincérité ne semble pas la chose la mieux partagée entre les protagonistes

Une situation qui a fait réagir les Etats-Unis qui sont montés au créneau pour appeler toutes les parties au respect du cessez-le-feu. Et ce, dans un contexte où la médiation qatarie s’active pour lancer de nouvelles négociations visant à mettre fin aux combats. Preuve que c’est une situation qui ne laisse pas la communauté internationale indifférente. La question qui se pose est la suivante : à quand le bout du tunnel ? La question est d’autant plus fondée qu’avec ces sempiternels rebondissements, cette crise dans l’Est de la RDC, qui n’en finit pas de traîner en longueur et de multiplier les victimes, est un véritable supplice pour les populations de cette zone contraintes à la lutte pour la survie dans des conditions extrêmement difficiles. Et quand ce ne sont pas les rebelles du M23/AFC qui sont en guerre contre Kinshasa, ce sont les insurgés islamistes des ADF qui tuent et incendient à tour de bras, comme cela a encore été le cas le 16 août dernier dans des localités du Nord-Kivu où une soixantaine de civils ont fait les frais de la folie meurtrière de ces hommes armés sans foi ni loi. Sans oublier les relations exécrables entre Kinshasa et son voisin rwandais accusé de collusion avec les rebelles du M23/AFC. Le tout, dans un contexte où la présence, en zone sous contrôle des rebelles, de l’ancien président Joseph Kabila qui ne manque pas d’occasion de fustiger son successeur, suscite autant d’inquiétudes qu’elle nourrit les spéculations. C’est dire toute la complexité de cette crise dans l’Est de la RDC où bien des intérêts cachés restent fortement imbriqués au détriment de ceux des populations qui apparaissent, à bien des égards, comme les dindons de la farce. Dans ces conditions, on se demande d’où viendra le salut des Congolais, tant la sincérité ne semble pas la chose la mieux partagée entre les protagonistes. Et tout porte à croire que dans cette crise dans l’Est de la RDC, les acteurs politiques sont moins engagés pour la paix que pour la conquête ou la conservation du pouvoir par tous les moyens. Autrement, comment comprendre que malgré la multiplication des médiations et des cadres de rapprochement, les uns et les autres continuent de camper sur leurs positions, enfonçant davantage le pays dans la crise ? C’est à se demander si en lieu et place de trouver un terrain d’entente, les protagonistes ne sont pas mus par d’autres motivations. Quoi qu’il en soit, la persistance des violences est un mauvais signal qui amène parfois à s’interroger : quand est-ce que la RDC sortira de la spirale de la guerre ?

La nomination, par le Kenya, de son Consul à Goma, ne passe pas aux yeux des autorités de Kinshasa

Et avec ces interminables reprises des hostilités, il faut craindre que les esprits ne finissent par être gagnés par la lassitude dans un contexte où les tensions ne baissent pas. En tous les cas, avec la prolifération des groupes armés dans un contexte où les immenses richesses du pays suscitent les plus grandes convoitises, c’est peu dire que la RDC est mal barrée. D’autant plus que dans cette guerre sans fin qui ne dit pas encore son nom, certains pays donnent l’impression de pêcher en eaux troubles pour mieux tirer leurs marrons du brasier congolais. Toujours est-il que dans ce contexte particulièrement explosif, la nomination, par le Kenya, de son Consul à Goma, occupée par le M23/AFC, ne passe pas aux yeux des autorités de Kinshasa qui y voient une forme de légitimation de l’occupation de la ville par les rebelles. Une situation qui pourrait exacerber les tensions avec Kinshasa qui a toujours accusé Nairobi de parti pris pour Kigali connue pour son soutien au M23. C’est le lieu d’appeler la médiation internationale à redoubler d’efforts en pesant de tout son poids pour que les uns et les autres reviennent à de meilleurs sentiments et tiennent leurs engagements, pour donner une chance à la paix, afin de ne pas prolonger inutilement les souffrances des populations.

« Le Pays »