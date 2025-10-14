CRISE SOCIOPOLITIQUE A MADAGASCAR : Où va la Grande île ?

Où va la Grande île ? Telle est la question que l’on peut se poser sur Madagascar où l’histoire semble s’accélérer et où la crise sociopolitique s’intensifie, avec ce mouvement de contestation qui a gagné en ampleur ces derniers temps, au point de menacer d’emporter le régime du président Andry Rajoelina. Et la situation était d’autant plus confuse que le chef de l’Etat restait introuvable dans un contexte où une partie de l’armée a annoncé son ralliement aux manifestants, tout en appelant leurs camarades à la désobéissance en « refusant les ordres de tirer » sur les populations. Une situation qui est symptomatique des divisions et autres tensions au sein de l’armée, et qui contribue à fragiliser le président Rajoelina dont le pouvoir n’est pas à l’abri d’un basculement.

Avec ce départ précipité du président Rajoelina, c’est une page de l’histoire de la Grande île qui se tourne

Toujours est-il qu’en prenant le parti du peuple, l’armée pose un acte fort qui n’est pas loin d’indiquer la porte de sortie au président Rajoelina. Le même qu’elle avait contribué à installer au pouvoir en 2009, suite à un soulèvement populaire. Mais TGV aura manifestement déçu, en ne sachant pas répondre aux aspirations de son peuple. Autant dire que malgré les apparences, les carottes semblaient bien cuites pour l’ancien DJ dont on apprendra, le 13 octobre dernier, l’exfiltration par l’armée française. Et au moment où l’armée malgache s’apprête une fois de plus à jouer un rôle central dans la dévolution du pouvoir, plusieurs interrogations se posent. Va-t-elle, comme en 2009, rester dans sa logique de porter un civil aux affaires ? Ou bien, instruite par le cas Rajoelina, va-t-elle prendre ses responsabilités en décidant cette fois-ci d’assumer les charges de l’Etat ? On attend de voir. Mais d’ores et déjà, elle doit éviter de donner l’impression de confisquer le pouvoir du peuple qui a fait sa révolution pour se débarrasser d’un dirigeant qui n’était pas à la hauteur. En tout état de cause, le pouvoir ne se ramasse pas dans la rue. Il est souvent le fruit d’une lutte qui doit profiter au peuple qui en est le vrai détenteur. Et ce serait dommage que le peuple malgache qui réclamait de meilleures conditions de vie et qui a fini par obtenir le départ de son dirigeant, n’ait plus voix au chapitre pour décider de sa destinée. Quoi qu’il en soit, avec ce départ précipité du président Rajoelina, c’est une page de l’histoire de la Grande île qui se tourne en même temps que s’ouvre une période d’incertitudes. La question qui se pose est de savoir comment va s’organiser la transition. Va-t-on assister à la mise en place d’un gouvernement intérimaire conduit par des civils ? L’armée voudra-t-elle être au cœur de la transition ? Ou bien assistera-t-on à la mise en place d’une équipe hybride comme cela a été le cas au Soudan ? L’histoire sans doute nous le dira. En attendant, la récurrence des crises politiques sur la Grande île doit amener les Malgaches à se poser les bonnes questions. Et le pays doit d’autant plus éviter de tomber dans le chaos que les transitions en Afrique ont toujours été des périodes charnières extrêmement sensibles.

Le peuple obtiendra-t-il gain de cause à la faveur de cette transition qui s’ouvre au lendemain de ce départ précipité de l’ancien DJ du pouvoir ?

Et, entre profond désir de changement et volonté de certains acteurs de tirer leurs marrons du feu, la désillusion a parfois été grande pour les populations. Et Madagascar ne doit pas être le Soudan où après s’être débarrassé du dictateur Omar el-Béchir, le peuple a vu sa révolution confisquée par l’armée qui est aujourd’hui engagée dans une lutte pour le pouvoir entre deux généraux ennemis. Toute chose qui fait perdurer la crise, plongeant le pays dans une situation inédite de guerre sans fin. Pour en revenir à la crise malgache, tout est parti de protestations contre les coupures intempestives d’eau et d’électricité, qui se sont transformées en mouvement revendicatif qui en est arrivé à demander la démission du chef de l’Etat. Et le récent ralliement de l’armée à la cause des manifestants, aura été un tournant décisif dans ce bras de fer entre le président Rajoelina et son peuple. Lequel peuple dénonçait en gros la pauvreté persistante et la corruption, tout en demandant des changements en profondeur des institutions. Obtiendra-t-il gain de cause à la faveur de cette transition qui s’ouvre au lendemain de ce départ précipité de l’ancien DJ du pouvoir ? On attend de voir.

« Le Pays »



