DECES DE BONCANA MAÏGA :Quel héritage pour la jeune génération ?

L’une des figures emblématiques de la musique malienne, en l’occurrence Boncana Maïga, s’en est allée, le 28 février dernier à Bamako, à l’âge de 77 ans. La disparition de cette icône de la musique africaine et universelle, est, à tous égards, une grosse perte. C’est d’autant plus vrai que le natif de Gao aura marqué plusieurs générations, par son immense talent et son charisme. On le sait, Boncana Maïga fut un artiste multidisplinaire, maniant avec dextérité, saxophone, flûte, guitare, etc. Membre fondateur du groupe musical négro-bande, le maestro, comme on l’avait surnommé, aura fait danser tout son pays dès le début de sa carrière, avant de s’envoler pour Cuba où il aura séduit avec ses instruments de gloire : flûte, saxophone, guitare. Et ce n’est pas tout. Ce monument de la musique avait cofondé d’autres groupes emblématiques comme Las Maravillas du Mali, le Africando connu pour ses rythmes afro-cubains. Producteur et arrangeur hors pair, Boncana Maïga avait séjourné en Côte d’Ivoire en 1973, où il y a contribué à l’ascension d’artistes comme Chantal Taïba, Aïcha Koné, Alpha Blondy, Nayanka Bell, Gadji Céli, pour ne citer que ceux-là. Dans son pays natal, le Mali, Boncana Maïga aura travaillé à faire émerger des artistes comme Kandia Kouyaté, Oumou Sangaré, Amy Koïta, Nahawa Doumbia, devenus plus tard de véritables icônes de la musique malienne, voire mondiale. Et la liste est loin d’être exhaustive. Car, parmi les artistes qui ont évolué sous l’aile de Boncana Maïga, on peut également citer Sonia Carré d’As du Burkina et Kamaldine de la Guinée, épouse de Maïga. Outre la musique, Boncana Maïga aura aussi marqué le septième art en signant, en 1988, la bande originale du film Bal Poussière, du réalisateur ivoirien Henri Duparc.

Il appartient au continent africain pour lequel Boncana Maïga s’est battu, de travailler à préserver son héritage

L’homme qui a fondé et dirigé quatorze ans durant, l’Orchestre national de la Radiotélévision ivoirienne, tout en enseignant la musique au Conservatoire national, aura également marqué le continent noir par son talent d’animateur de l’émission « Star Parade » de TV5, contribuant ainsi à valoriser la musique africaine à l’international. Cela dit, le moins que l’on puisse dire, c’est que Boncana Maïga aura mené une vie terrestre bien remplie. Il a vécu utile, ce d’autant qu’au-delà de la musique, le maestro aura contribué à construire des ponts entre les cultures africaines et celles du reste du monde. Le monde entier se souviendra de lui comme étant l’homme qui aura contribué à façonner la vie d’hommes et de nations. Cela est d’autant plus vrai qu’en plus de la pléiade d’artistes qu’il a accompagnés durant sa vie, il a aussi apporté sa touche à l’arrangement de certains hymnes nationaux à l’image de celui du Niger. C’est dire si ce baobab de la musique qui vient de s’écrouler, mérite que son nom soit inscrit au panthéon de la musique universelle. Mais quel héritage pour la jeune génération ? On le sait, la légende de la musique malienne a beaucoup apporté au continent africain et au reste du monde à travers ses œuvres. C’est dire s’il appartient au continent africain pour lequel il s’est battu, de travailler à préserver son héritage.

Dabadi ZOUMBARA