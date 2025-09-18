Décès de Bouda Ramonwinde Victor : Remerciements

La grande famille Bouda à Villy, Koudougou, Ouagadougou,Bobo,France Canada,États Unis

Le chef coutumier de Villy

Les familles alliées Zongo ,Nabi,Bationo, Kabore ,Zida,Domboue, Kiendrebeogo,Nana, profondément attristées par le rappel à Dieu, le 26 Août 2025, suivi de l’inhumation le 30 Août 2025, de leur frère, époux ,père, grand-père, Bouda Ramonwinde Victor, fondateur du groupe CORAM, ont été touchées par l’élan de compassion, de solidarité et de soutiens multiformes dont elles ont bénéficié.

Elles tiennent, par la présente, à exprimer leurs remerciements

-Au président du Faso

-Aux autorités administratives, coutumières et religieuses

-Au curé, aux prêtres de la paroisse Villy Ronsin

-Au Patronat du Burkina

-A l’ensemble des opérateurs économiques du Burkina Faso

-A la Directrice Générale de Coris Bank Internationale et son personnel

-Au Directeur Général de BOA et son personnel.

-Aux anciens ministres

-A l’ensemble des commerçants du Burkina Faso

-A l’ensemble des parents,amis, connaissances

-A toutes les bonnes volontés qui de près ou de loin, par leurs prières,leurs messages,leurs visites,leurs présences et leurs soutiens, ont témoigné de leur sympathie dans cette douloureuse épreuve.

Que le Tout Puissant vous comble de sa grâce et vous rende au centuple vos marques de solidarité.

Que par la miséricorde de Dieu, l’âme de Bouda Ramonwinde Victor, repose en paix.

Union de prière !



