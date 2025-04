DECES DU PAPE FRANÇOIS : L’Afrique pleure un apôtre de la paix

Douze ans ! C’est la durée du pontificat du pape François qui s’est éteint le 21 avril dernier au Vatican, à l’âge de 88 ans. Et ce, après une convalescence de plusieurs semaines suite à une pneumonie infectieuse qui a nécessité une hospitalisation de plus d’un mois. Comme un symbole, il s’est endormi dans la joie de la Résurrection, au lendemain de la célébration de la fête de Pâques qui marque sa dernière apparition en public. Une apparition au cours de laquelle il s’est offert un bain de foule à la place Saint-Pierre après la bénédiction Urbi et Orbi, en signe d’adieu. Le moins que l’on puisse dire pour un croyant chrétien, c’est que si François a été un fidèle serviteur, Dieu n’aurait pas pu lui faire meilleure grâce que de le rappeler à Lui au lendemain de la fête de la Résurrection. Quoi qu’il en soit, au moment où affluent les hommages de par le monde, le pape François se distingue par son humilité et son engagement en faveur des pauvres et des plus faibles, mais aussi par les réformes audacieuses qu’il a entreprises au sein de l’Eglise et qui ont parfois suscité la controverse.

Le Pape François s’est voulu proche de l’Afrique et des Africains

L’histoire retiendra aussi de lui, l’image d’un homme qui aura marqué le monde par sa simplicité, son humanisme et qui a toujours fait preuve d’empathie et de compassion à l’égard de ceux qui souffrent. Quant à l’Afrique, elle pleure un apôtre de la paix qui, du Soudan du Sud à la République démocratique du Congo (RDC) en passant par le Sahel, a multiplié les efforts et les prières pour le retour de la paix dans ces parties du continent noir ravagées par la guerre. On se rappelle encore les images de sa visite au Soudan du Sud où, dans un geste hors du commun et à la surprise générale, il s’est mis à genoux devant les dirigeants ennemis de ce pays d’Afrique de l’Est, en l’occurrence le président Salva Kiir et son vice-président, Riek Machar, et leur a embrassé les pieds ; envoyant ainsi un message fort de supplication pour aller à la paix. On se souvient aussi de son déplacement, en début d’année 2023, en République démocratique du Congo en proie à des violences endémiques, depuis que le M23 a repris les armes en 2021 contre l’Etat central. Dans ce pays d’Afrique centrale ravagé par la guerre qui sévit dans sa partie orientale, le Souverain pontife a porté un message de paix et de solidarité aux victimes de la guerre dans une volonté affichée d’alerter les consciences sur le drame qui se joue dans cette partie de l’Afrique. Et que dire des pays du Sahel en général et du Burkina Faso en particulier confrontés au terrorisme dont sont victimes des populations innocentes, et qu’il n’a cessé de porter dans ses prières pour le retour de la paix ? C’est dire combien le Pape François s’est voulu proche de l’Afrique et des Africains dont, du Kenya au Mozambique en passant, entre autres, par Madagascar, l’Île Maurice, l’Egypte, le Maroc, l’Ouganda et la Centrafrique, il a visité une dizaine de pays en cinq déplacements sur le continent noir, durant son pontificat. Autant dire que ce pape qui se voulait le porte-voix des oubliés et des opprimés, a su nouer avec le continent noir, des liens plutôt forts. La seule ombre au tableau se situe au niveau de certains changements qu’il a entrepris au sein de l’Eglise, notamment la bénédiction des couples de même sexe.

Aussi séduisant qu’il a pu être pour son franc-parler, le Pape François n’en restait pas moins un homme d’Eglise clivant

Une décision qui a heurté les fidèles Africains encore fortement attachés à leurs traditions, et qui a suscité la vive réaction de leurs évêques qui n’ont pas hésité à exprimer leur désaccord. Mais cela n’enlève rien au charisme de l’ancien archevêque de Buenos Aires en Argentine, qui a succédé, en 2013, au pape Benoît XVI dans les conditions que l’on sait. Et qui a su gagner la sympathie de nombreux Africains. Toujours est-il qu’au moment où s’ouvre la succession de Jorge Mario Bergoglio, du nom du défunt Saint Père à l’état civil, ils sont nombreux les Africains à se demander si le prochain pape sera un des leurs. On attend de voir, même si, pour l’heure, d’aucuns montrent encore un grand pessimisme. En tout état de cause, en devenant le premier pape non européen, le pape argentin a ouvert la possibilité pour d’autres, d’accéder au titre de chef suprême de l’Eglise de Rome. Et cela peut être lu comme le signe d’une Eglise en pleine mutation, malgré les vestiges apparents d’un certain conservatisme. Surtout au regard des chantiers épineux ouverts par le 265ème successeur de Saint-Pierre, en termes de réforme de la Curie et de gestion de sujets aussi sensibles comme ceux des abus sexuels dans l’Eglise, des mariages homosexuels et du positionnement de l’Eglise à l’égard des LGBT+. C’est dire si aussi séduisant qu’il a pu être pour son franc-parler et son langage direct, le Pape François n’en restait pas moins un homme d’Eglise clivant voire contesté. De quoi se demander ce qu’il adviendra de ses réformes, après sa mort. Mais en attendant, l’heure est au deuil et à la préparation de ses funérailles qui, suivant les règles de l’Eglise, dureront neuf jours au terme desquels un conclave sera organisé pour élire son successeur dans les quinze à vingt jours à venir. Repose en paix, Pape François !

« Le Pays »