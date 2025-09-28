DEPART PRECIPITE DU SENEGALAIS MADIAMBAL DIAGNE POUR LA FRANCE : Repli stratégique, ou aveu de culpabilité du mis en cause dans l’affaire de rétrocommissions ?
Une affaire de scandale financier d’une rare ampleur secoue les colonnes des journaux et agite les conversations de comptoir au Sénégal depuis l’émission et la publication d’un mandat d’arrêt international contre le journaliste et patron de presse, Madiambal Diagne. C’est la cellule nationale de traitement des informations financières qui a d’abord débusqué le lièvre, avant […]
