DIALOGUE NATIONAL AU SENEGAL : Calcul politique ou volonté d’assainir ?

Prévu pour se tenir du 28 mai au 4 juin 2025, le dialogue national sur le système politique, ne fait pas l’unanimité au Sénégal où la classe politique reste divisée sur le sujet. En effet, en raison de griefs contre le parti au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, des formations politiques comme l’Alliance pour la République (APR) de Macky Sall, « la République des valeurs » de Thierno Alassane Sall, ou encore la coalition DJONE, ont opté pour le boycott. En plus de dénoncer « un manque de transparence et d’inclusivité », ces partis politiques remettent en cause la sincérité du dialogue dont l’organisation est biaisée à leurs yeux. L’ancien parti au pouvoir, l’APR de Macky Sall, va plus loin en estimant que cette démarche du pouvoir vise, ni plus ni moins, à « entériner des décisions déjà arrêtées ».

Le pouvoir ne doit pas prêter le flanc en donnant l’impression d’utiliser les participants pour faire passer des réformes au forceps

C’est dire si la confiance n’est pas la chose la mieux partagée entre les acteurs politiques au pays de la Teranga où l’initiative du chef de l’Etat visant à rassembler toutes les forces vives de la Nation dans des concertations visant à refonder le système politique, rencontre des résistances. Comment peut-il en être autrement quand on sait que les offres de dialogue politique sous nos tropiques, sont rarement innocentes ? Du reste, quels que soient les régimes, l’opposition a toujours soupçonné le pouvoir de manœuvres politiciennes visant des objectifs cachés. Cela dit, la question qui se pose est de savoir si ce dialogue initié par le président Bassirou Diomaye Faye, répond à des calculs politiques ou à une volonté d’assainir le système politique en termes, par exemple, de réformes et d’amélioration du système électoral qui fait encore des gorges chaudes au Sénégal. La question est d’autant plus fondée que cette initiative censée fédérer les énergies des Sénégalais autour de questions d’intérêt national, divise au sein de la classe politique où des tensions restent persistantes entre le nouveau pouvoir et les tenants de l’ancien. Et le parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), aujourd’hui au pouvoir, n’est pas loin de récolter la pièce de sa monnaie, sachant qu’il avait réservé le même boycott au dialogue national de l’ex-président Macky Sall. Toujours est-il qu’avec ou sans la participation de l’APR, Bassirou Diomaye Faye semble décidé à ouvrir ses grandes concertations nationales censées concourir à l’affermissement de la démocratie sénégalaise, et qui rencontrent l’assentiment d’une bonne partie des acteurs politiques et de la société civile. Et il a d’autant plus intérêt à ce que ce dialogue se passe dans de bonnes conditions, que le pouvoir ne doit pas prêter le flanc en donnant l’impression d’utiliser les participants pour faire passer des réformes au forceps. Toujours est-il que l’absence d’acteurs majeurs comme ceux de l’opposition qui sont dans la logique du boycott, pourrait fragiliser la portée nationale de ce rendez-vous qui se veut celui de la refondation.

Ce dialogue national se tient au lendemain de la visite du président Bassirou Diomaye en Guinée-Bissau

C’est pourquoi le pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye doit mettre un point d’honneur à donner à ce dialogue, toutes les garanties de transparence et de fiabilité pour ôter tout argument à ses contempteurs. D’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un de ces dialogues visant à trouver un compromis politique à une crise majeure, comme on a l’habitude de le voir, mais de pourparlers visant à aplanir les divergences de vues sur des sujets qui ont un impact sur la vie de la Nation, dans une démarche anticipatrice. En tout état de cause, maintenant que le processus est lancé, on attend de voir de quoi va accoucher ce dialogue national qui doit participer du renforcement de la cohésion nationale et qui s’inscrit dans la volonté de changement du nouveau régime. Quant à cette partie de l’opposition qui a décidé de ne pas y participer, autant on peut comprendre sa volonté de ne pas se faire utiliser, autant ce choix paraît risqué ; tant la politique de la chaise vide a souvent montré ses limites en Afrique. Ceci étant, ce dialogue national se tient au lendemain de la visite du président Bassirou Diomaye en Guinée-Bissau, la première visite d’Etat d’un président sénégalais dans ce pays voisin, depuis l’indépendance de ce dernier en 1974. Une visite qui s’inscrit dans la dynamique du renforcement des relations de coopération et de bon voisinage entre les deux pays. Et qui revêt un cachet particulier dans un contexte régional où les enjeux de développement économique mais surtout de stabilité, n’ont jamais été aussi prégnants dans une sous-région en pleine mutation.

« Le Pays »