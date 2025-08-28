DIOMAYE FAYE A PARIS : Entre question mémorielle et enjeux économiques

Après un long séjour au Japon, où il a notamment pris part à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9), le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a poursuivi son agenda international en France. C’est une visite qui intervient dans un contexte de rééquilibrage des relations entre la France et ses partenaires africains. Et elle renferme d’énormes enjeux. Entre question mémorielle et enjeux économiques, les deux chefs d’Etat avaient des sujets cruciaux à aborder au cours de leur entrevue. Si fait que d’aucuns ont vite vu en cette deuxième visite du président sénégalais dans l’Hexagone, depuis son arrivée au pouvoir en 2024, l’occasion idéale de donner le ton d’une nouvelle ère de coopération entre Paris et Dakar.

Les autorités sénégalaises ont déjà fait montre de leur volonté de sortir le massacre de Thiaroye de l’oubli

Et ils n’ont peut-être pas tort. En effet, le président sénégalais a indiqué, à sa sortie d’audience avec son homologue français, que leur tête-à-tête leur avait permis de passer en revue les programmes de coopération et d’échanger sur le renforcement du partenariat rénové entre le Sénégal et la France, notamment dans les domaines de l’investissement, du commerce, de la défense et de la sécurité. Bien avant cette rencontre entre les dirigeants sénégalais et français, l’entourage du président Bassirou Faye annonçait déjà qu’il n’y aurait pas de sujet tabou, signifiant par-là, qu’au-delà des sujets diplomatiques traditionnels, la rencontre porterait sur des dossiers majeurs et sensibles pour le Sénégal, notamment la question sur le massacre des tirailleurs sénégalais du camp de Thiaroye. Dans ce dossier gênant pour la France, le pays de la Teranga n’a eu de cesse de réclamer que toute la lumière soit faite. Et même si la détermination de ses nouveaux dirigeants a quelque peu fait bouger les lignes, avec la reconnaissance par Emmanuel Macron de la responsabilité de la France dans le massacre de décembre 1944, des zones d’ombre demeurent. Et ceci, à la grande insatisfaction du Sénégal qui demande à Paris la déclassification totale des archives militaires et judiciaires françaises sur ce massacre avec l’objectif d’obtenir la reconnaissance du nombre réel de victimes. La rencontre entre Diomaye Faye et Emmanuel Macron permettra-t-elle de faire jaillir enfin toute la lumière dans ce dossier avec lequel, faut-il le noter, la France n’est pas du tout à l’aise? C’est la question que tout le monde se pose. Toujours est-il que les dirigeants des deux pays semblent tous animés par la même volonté d’en finir avec ce dossier, à la satisfaction de toutes les parties, notamment les familles des victimes. De leur côté, les autorités sénégalaises, notamment sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, ont déjà fait montre de leur volonté de sortir le massacre de Thiaroye de l’oubli en s’engageant à faciliter l’éclatement de la vérité historique. C’est ainsi qu’à l’occasion du 80e anniversaire de ce drame, en 2024, le pouvoir sénégalais a annoncé des fouilles pour retrouver les corps des victimes, leur réserver des commémorations solennelles afin de rendre justice à la dignité des tirailleurs et de renforcer l’unité nationale.

Bassirou Diomaye Faye mettra cette rencontre avec les patrons d’entreprises françaises à profit

De son côté, Emmanuel Macron, comme dans les nombreux dossiers gênants de la France sur le continent, a franchi le pas là où ses prédécesseurs n’ont pas osé, en se montrant très ouvert sur les questions mémorielles. Avec lui, il y a peut-être de l’espoir que ce dossier vieux de plusieurs décennies, puisse enfin livrer tous ses secrets. Et ce n’est pas fortuitement que jupiter a été invité par son homologue sénégalais, à prendre part à la deuxième édition de la commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, prévue pour le 1er décembre 2025, à Dakar. La visite de Diomaye Faye vise également des intérêts économiques stratégiques. En effet, faut-il le rappeler, le dirigeant sénégalais doit prendre part, en qualité d’invité spécial, à la rencontre des entrepreneurs français, organisée par le Medef (Mouvement des entreprises de France), la principale organisation patronale française. Une étape logique. En effet, sur le plan économique, la France reste le premier fournisseur et investisseur au Sénégal, avec 12% des parts de marché des biens en 2023 et 17% des investissements étrangers. C’est dire si cette rencontre est importante pour le président sénégalais. En effet, elle intervient dans un contexte où le gouvernement sénégalais vient d’engager un ambitieux plan de redressement économique et social pour corriger un endettement jugé alarmant. Ce plan, selon les autorités, vise à corriger un «héritage économique catastrophique», avec un déficit budgétaire réel évalué à 14% du PIB et une dette publique proche de 119%. Autant dire que l’invitation du Medef ne pouvait pas mieux tomber, et Bassirou Diomaye Faye mettra cette rencontre avec les patrons d’entreprises françaises à profit.

«Le Pays»



