DISCOURS DU CHEF DE L’ETAT IVOIRIEN : La jeunesse ivoirienne applaudira-t-elle des deux mains ?

Le président Alassane Dramane Ouattara (ADO) a sorti le chéquier pour la jeunesse ivoirienne. En effet, lors de son discours sur l’état de la Nation devant le Congrès, le 25 avril 2023, il a décidé de consacrer à la jeunesse de son pays, un milliard de F CFA par jour au cours de cette année 2023. Au 31 décembre prochain, et si ADO tient sa promesse, 365 milliards de F CFA auront été décaissés pour financer des projets de jeunes Ivoiriens. On peut parcourir les rues des capitales africaines, mais il sera difficile de trouver les traces d’un tel geste présidentiel.

Le président montre-t-il là qu’il a de l’attachement pour la jeunesse de son pays ? En tout cas, la répétition des gestes à l’égard de cette frange de la population, ne laisse aucun doute. Déjà, lors de son message de nouvel an, ADO avait décrété l’année 2023, année de la jeunesse. Il avait alors décidé de renforcer et d’accélérer le dispositif d’accompagnement des jeunes à travers de nombreuses actions. Puis, le 14 février 2023, le gouvernement ivoirien adoptait sa deuxième Politique nationale de jeunesse (PNJ 2021-2025), avec pour ambition d’accorder une place de choix à sa jeunesse dans le processus de développement social, économique, culturel et politique du pays. « Je suis convaincu que votre talent et votre énergie sont une chance pour notre pays. Je crois fermement en votre capacité à contribuer au développement de la Côte d’Ivoire », avait dit le président aux jeunes Ivoiriens.

Au vu de ce qui précède, l’on peut penser qu’après les promesses, le président ADO est passé à la vitesse supérieure : celle de la concrétisation. Et il faut espérer qu’il ira jusqu’au bout pour permettre à la jeunesse ivoirienne de relever les défis auxquels elle est confrontée.

La jeunesse ivoirienne sait bien que l’action de son président n’est pas dénuée de tout calcul politique

Pour le reste, l’on peut bien se demander si cette jeunesse applaudit des deux mains, la sortie de son président la concernant.

D’une part, elle doit avoir le sourire aux lèvres parce que ADO est réputé pour être un homme pragmatique et qui met en œuvre ce qu’il promet, notamment sur les plans économiques et social. Dans ce sens, les Ivoiriens d’un certain âge se rappelleront sa capacité de relancer l’économie ivoirienne alors en ruines dans les années 90, lorsque le président Félix Houphouët Boigny lui avait fait appel pour être son Premier ministre. De même, la jeunesse ivoirienne n’oubliera pas que ces dernières années, son président a réussi à maintenir à flot l’économie nationale malgré la conjoncture mondiale. En effet, aujourd’hui, l’économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance avec un taux de croissance du PIB projeté à 7,2% pour 2023 contre 6,7% en 2022. Et le pays reste une des locomotives de la sous-région ouest-africaine.

D’autre part, la jeunesse ivoirienne sait bien que l’action de son président n’est pas dénuée de tout calcul politique. En tout cas, on peut dire que tout est réuni pour que ADO réalise sa vision au profit des jeunes. Cela dit, le président Alassane Dramane Ouattara devrait passer la main après trois mandats passés à la tête du pays. Avant ce happy-end qu’espère ADO pour aller à la retraite, il faut passer par les élections municipales et régionales de septembre prochain, qui se présentent comme un test grandeur nature en prélude à la présidentielle de 2025. Dans ces batailles électorales, ADO, tout comme ses adversaires connus de tout temps, en l’occurrence Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, aura besoin de la jeunesse qui constitue 75,6% de la population ivoirienne. Il est indéniable que du fait de ses acquis sur les plans socio-économiques et sécuritaires, ADO peut se targuer de tenir la corde. Seulement, il doit bien se garder de rester dans un optimisme béat.

Michel NANA