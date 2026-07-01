ELIMINATION DU SENEGAL : Les Lions retournent dans leur tanière, la queue entre les pattes

Les ambitions des Lions de la Teranga se sont envolées, le 1er juillet 2026, à Seattle, aux Etats-Unis, éliminés en 16e de finale de la Coupe du monde, en s’inclinant face aux Diables rouges de la Belgique (2-3). Cette défaite met un terme au parcours du Sénégal dans cette Coupe du monde 2026. Si cette campagne restera marquée par une qualification historique pour les phases à élimination directe, elle laisse également un goût d’inachevé. Que s’est-il passé pour que les Sadio Mané, (Al-Nassr), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), et autres Krépin Diatta (AS Monaco), Idrissa Gana Gueye (Everton FC), Pape Gueye (Villarreal CF), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), soient passés à côté de leur Coupe du monde ? En tout cas, on n’a pas retrouvé cette image de cohésion et de combativité qui a caractérisé l’équipe sénégalaise à la CAN 2025. On ne retrouve pas non plus l’état d’esprit qui lui avait permis de se surpasser et de remporter la dernière édition, sur le terrain (quand bien même elle a été déchue plus tard de son titre sur tapis vert). Tout au long de leur parcours durant cette compétition, les Lions ont donné l’impression que l’on expérimentait une équipe en gestation, pas encore prête à assumer le « lourd héritage » légué par la génération des El Hadji Diouf, Ferdinand Coly, Lamine Diatta, Omar Daf, Papa Bouba Diop, Aliou Cissé (capitaine), Salif Diao, qui s’étaient imposés face à l’équipe de France (1 à 0), lors du match d’ouverture de la Coupe du monde le 31 mai 2002. D’aucuns estiment que le sélectionneur national, Pape Thiaw, a montré ses limites dans ses choix tactiques et dans la construction du jeu d’équipe. Toute chose qui montre, selon eux, qu’il ne maîtrisait pas son groupe.

Il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l’eau du bain

Beaucoup regrettent déjà Aliou Cissé qui avait réussi à imprimer un mental de guerrier à la sélection nationale, et qui aurait pu conserver un groupe capable de durer dans le temps. Cela dit, le Mondial 2026 n’a pas enregistré que des notes négatives. En effet, il aura permis aux Sénégalais de rêver et de croire en l’avenir, avec la révélation de nouveaux talents. Des jeunes qui, assurément, montrent de bonnes dispositions à prendre la relève de certains trentenaires dont Sadio Mané, qui sont au crépuscule de leur carrière. Il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Pape Thiaw et ses ouailles doivent reprendre du poil de la bête en s’appuyant sur les acquis du mondial qui vient de s’achever pour eux. On oublie d’ailleurs que c’est sous son coaching que les Lions ont remporté la dernière CAN. Cela dit, le rêve sénégalais s’achève, mais cette génération de footballeurs a posé les bases d’un avenir prometteur. A elle désormais de transformer cette désillusion en expérience pour écrire, demain, une histoire encore plus belle. Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027, prévus pour le mois de septembre, permettront de savoir si cette Coupe du monde a été un accident de parcours, ou s’il se pose un réel problème d’envie et de coaching.

ST