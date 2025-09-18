EXAMEN DE LA PETITION CONTRE LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE EN RDC : Vital Kamerhe est-il à plaindre?

La destitution de Vital Kamerhe du perchoir du Parlement en République démocratique du Congo (RDC), devra encore attendre. En effet, la plénière du 17 septembre dernier, consacrée à l’examen de la pétition lancée contre lui et quatre des membres du bureau, a finalement décidé de la mise en place d’une commission spéciale et temporaire qui sera chargée d’auditionner les membres du bureau incriminés. Cette instance dispose de 72 heures pour rendre ses conclusions. Mais d’ores et déjà, on voit mal, sauf retournement de situation, comment le leader de l’UCN pourrait échapper à cette destitution qui plane sur sa tête comme une épée de Damoclès. Cela, au regard du nombre de signataires qui dépasse la majorité requise qui est de 250 signatures.

Cette pétition est une opportunité en or pour certains députés, de fragiliser un concurrent potentiel à la présidentielle de 2028

En tous les cas, si le natif de Bukavu venait à être destitué, ce ne serait pas une première pour lui. En effet, déjà président de l’Assemblée nationale sous l’ancien président Joseph Kabila, aujourd’hui empêtré dans des affaires judiciaires, cet économiste de formation avait aussi été forcé à la démission en 2009, notamment pour avoir dénoncé la présence des troupes rwandaises sur le territoire congolais. C’est dire si l’homme aura connu des hauts et des bas tout au long de sa carrière politique. On est donc tenté de se demander s’il est vraiment à plaindre. Pour autant que tous les griefs à lui reprochés, soient fondés, Vital Kamerhe gagnerait à se remettre, pour une fois, en cause. Cela dit, il n’est pas exclu que la tempête qui menace d’emporter le leader de l’UCN, soit plus le résultat d’un règlement de compte politique que des griefs à lui reprochés. En effet, même si le camp présidentiel se targue de dire qu’il n’a aucun lien avec la pétition qui vise à éjecter Vital Kamerhe de son fauteuil à l’interne, d’aucuns lui reprochent un manque de soutien au pouvoir dans ses moments difficiles. Par exemple, son non-positionnement, l’année dernière, lors du débat autour de la modification de la Constitution, n’aurait pas du tout été apprécié au sein de la majorité présidentielle qui, visiblement, lui en veut d’être de moins en moins aligné sur le pouvoir. Même si, pour l’heure, on ignore la main invisible qui se cache derrière cette manœuvre, au cas où ce scénario serait avéré, cette main ne manquerait pas de motivations. En effet, cette pétition est une opportunité en or pour certains députés de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti au pouvoir, pour fragiliser un concurrent potentiel à la présidentielle de 2028. C’est dire que le Parlement congolais se trouve aujourd’hui victime de luttes internes au sein de l’Union sacrée, la coalition au pouvoir en RDC. On peut donc dire que Fatshi est mal barré. Au lieu de sonner la mobilisation derrière lui, les membres de sa formation politique, tels des charognards qui se précipitent sur une charogne, se livrent à des querelles d’ego et d’intérêts personnels et très égoïstes. Pauvre RDC!

Pour le bonheur du peuple congolais, les dirigeants gagneraient à unir leurs énergies autour de l’essentiel

Toute cette tragi-comédie se joue à l’Assemblée nationale, transformée pour l’occasion, en une véritable arène de combat de coqs où les uns brandissent des pétitions telles des épées, et les autres leur immunité comme des boucliers, alors que, incontestablement, l’urgence se trouve ailleurs. Oui, le plus urgent, ce n’est pas de destituer le président du Parlement et les membres de son bureau. L’urgence, c’est cette situation sécuritaire à l’Est de la RDC, qui se dégrade de jour en jour. La priorité, c’est de trouver des solutions urgentes face au M23 et ses soutiens qui continuent de se renforcer en hommes et en armement. Le défilé militaire de ce groupe rebelle qui a présenté, le 14 septembre dernier, 7 000 nouvelles recrues à Goma, se veut d’autant plus une démonstration de force que son coordonnateur, Corneille Nangaa, a tenu un discours belliqueux et conquérant. Toute chose qui a suscité l’inquiétude de certains habitants et experts quant à la probabilité d’un accord de paix annoncé imminent entre la RDC et le Rwanda, principal bailleur de fonds des rebelles, selon plusieurs rapports internationaux. Le plus important, c’est de travailler à encadrer davantage les Wazalendo, ces supplétifs de l’armée congolaise qui deviennent de plus en plus difficiles à contrôler. Et pour le bonheur du peuple congolais qui n’a que trop souffert de cette chienlit qui s’est installée, notamment dans la partie orientale du pays, les dirigeants gagneraient à unir leurs énergies autour de l’essentiel qui est de sortir la RDC de ce bourbier.

“Le Pays”



