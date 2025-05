EXIL DE LA FAMILLE BONGO EN ANGOLA : Quand Nguema se débarrasse d’un colis encombrant

Le vent de la liberté commence à souffler pour la famille Bongo, pourrait-on dire. En effet, Ali Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Nourdine ont quitté Libreville, le 16 mai 2025, en direction de Luanda en Angola, pour s’y installer. Cet exil intervient après près de vingt mois de détention suite au coup d’Etat de 2023 qui avait mis fin à la dynastie Bongo. Un dénouement heureux pour la famille Bongo, est-on tenté de dire. Car, ce n’est un secret pour personne. La famille Bongo a pillé le Gabon pendant cinquante ans. Offrir à un tel ancien président et sa famille un sauf-conduit pour qu’elle aille se la couler douce à l’étranger, ce n’est ni plus ni moins qu’une prime à l’impunité surtout quand on sait qu’il a aussi les mains tachées de sang. Certes, le procureur général du Gabon, Eddy Minang, tente de rassurer les Gabonais, que l’exil de l’ancien président en Angola, n’éteint pas l’action judiciaire, affirmant qu’un procès aura lieu en présence ou en l’absence de Sylvia et Nourdine Bongo qui sont, l’un comme l’autre, toujours poursuivis pour détournement de fonds publics, corruption, concussions, blanchiment de capitaux, etc. Mais personne n’est dupe. Si le pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema voulait réellement faire passer la famille Bongo sous les fourches caudines de la Justice, il l’aurait déjà fait pendant que les personnes poursuivies étaient toujours en détention. Va-t-on donc passer par pertes et profits, les nombreux crimes économiques et de sang commis pas la famille Bongo ? Il y a des raisons de le croire.

Le locataire du Palais du bord de mer, n’a aucun intérêt à garder sur le sol gabonais, des personnes qui pourraient lui tailler des croupières

Car, en accordant des facilités à la famille Bongo pour qu’elle quitte le Gabon, Nguema se débarrasse d’un colis encombrant. Après avoir arraché le pouvoir dans les conditions que l’on sait, et travaillé à le conserver habilement, Nguema se montre bon prince en faisant ce « cadeau » à la famille Bongo. Mais à dire vrai, l’acte du président Oligui ressemble bien plus à de la ruse qu’à de la charité. En effet, tout étant accompli pour lui, le locataire du Palais du bord de mer n’a aucun intérêt à garder sur le sol gabonais, des personnes qui pourraient lui tailler des croupières. En tant qu’ancien gardien du pouvoir Bongo, l’ex-général et cela ne fait l’ombre d’aucun doute, a aidé à piller le Gabon. Peut-il, dans ces conditions, juger la famille Bongo sans s’exposer ? Assurément non. Car, juger la famille Bongo reviendrait à se juger lui-même. Et c’est justement ce que l’homme veut éviter en offrant un asile doré à la famille Bongo pour des « raisons humanitaires ». Cela dit, même si la famille Bongo semble s’en tirer à bons comptes, cet exil vient rappeler la triste fin de bien des dirigeants africains. En effet, ils se comptent sur le bout des doigts, les dirigeants, surtout dans l’Afrique francophone, à pouvoir vivre paisiblement dans leur propre pays après le pouvoir. Blaise Compaoré, Yahya Jammeh, Alpha Condé, pour ne citer que ceux-là, ne diront pas le contraire ; condamnés qu’ils sont à vivre loin de la mère-patrie.

Dabadi ZOUMBARA