EXPLOSIONS MEURTRIERES A BUKAVU EN RDC : Une escalade dangereuse

Après leurs victoires dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), le M23 et l’Alliance Fleuve Congo (AFC) tentent de consolider leurs assises. Si fait qu’ils multiplient les échanges avec les populations locales en vue, sans doute, non seulement de les rassurer, mais aussi d’essayer de les rallier à leur cause. C’est ainsi après le meeting de Goma où ils ont mis en place une administration parallèle, ils ont tenu un autre, hier, 27 février à Bukavu, la capitale du Sud-Kivu qu’ils contrôlent depuis mi-février. Mais ce dernier rendez-vous avec la population s’est terminé dans un bain de sang. En effet, à la Place de l’Indépendance à Bukavu où se déroulait la rencontre, ont retenti deux explosions, provoquant une panique générale. Le spectacle est tout simplement désolant. Car, le bilan, encore très provisoire, fait état de 11 personnes tuées et de nombreuses autres blessées. Quant au leader du M23- AFC, en l’occurrence Corneille Nangaa, qui animait le meeting, il s’en est sorti indemne puisque les détonations dont on ignore encore la nature, ont débuté quelques minutes après son passage. Pour l’heure, tout le monde s’interroge : quelle est l’origine des deux explosions entendues à Bukavu ? Les auteurs voulaient-ils en découdre avec Corneille Nangaa ?

Face à l’échec des différentes tentatives de médiations, il faut donc craindre une intensification des combats sur le terrain

En tout cas, le M23-AFC, pour sa part, a vite franchi le pas en accusant ouvertement Kinshasa d’être derrière ces évènements. Vrai ou faux ? On ne saurait y répondre. Pour le moins, on sait qu’en guerre, tous les coups sont permis ; l’objectif étant de mettre hors d’état de nuire l’adversaire. Cela dit, dans l’hypothèse où les autorités de Kinshasa seraient derrière ce que l’on peut désormais appeler la tragédie de Bukavu, cela pourrait avoir deux conséquences surtout que leur cible, pour ainsi dire, n’a pas été atteinte. Etant donné que ce sont des innocents qui ont été tués, le M23 – AFC pourrait s’en servir pour remonter sa cote en essayant de convaincre les populations de Bukavu que Kinshasa ne se préoccupe pas de leur sécurité et qu’elle n’hésiterait pas à les massacrer chaque fois qu’elle en a l’occasion. Toute chose qui pourrait rendre sympathiques les rebelles qui, faut-il le rappeler, étaient accueillis à leur arrivée à Goma et à Bukavu, en libérateurs. L’autre conséquence possible du drame de Bukavu, c’est qu’il pourrait radicaliser le M23 et ses alliés et compliquer davantage la situation. Face au refus du président Félix Tshisekedi de discuter avec les rebelles et à l’échec des différentes tentatives de médiations, il faut donc craindre une intensification des combats sur le terrain avec tout ce que cela pourrait comporter comme pertes en vies humaines. A quand donc le retour de la paix dans l’Est de la RDC ?

B.O