FELICITATIONS DU PRESIDENT ANGOLAIS A LA POLICE, SUR FOND DE VIOLENCES MEURTRIERES : Lourenço a manqué de retenue

Les manifestations consécutives à la hausse des prix du carburant en Angola ont laissé, en deux jours, sur le carreau, 30 cadavres, 270 blessés dont 10 membres des forces de l’ordre avec à la clé, un officier de police tué. A cela s’ajoutent des magasins et véhicules saccagés. Un bilan qui fait froid dans le dos. Si des mouvements de droits de l’Homme et des partis politiques d’opposition accusent la Police d’avoir eu la gâchette facile, le président angolais, Joao Lourenço, lui, la félicite d’avoir maîtrisé les troubles. Une sortie pour le moins déplacée. Comment peut-on féliciter des gens dans ce lourd climat où une trentaine de manifestants ont été tués et dont le seul crime est d’avoir dénoncé la hausse de 30% des prix du carburant ? Certes, les saccages, pillages et autres actes de vandalisme sont à condamner, mais de là à féliciter des policiers qui ont fait un usage excessif de la force contre de pauvres manifestants, c’est faire preuve de maladresse. On peut même dire que c’est cynique de la part du président Lourenço. A-t-il même seulement compati à la douleur des parents des victimes ? A-t-il diligenté une enquête sur les auteurs du drame ? Rien n’est moins sûr. En tous les cas, le président Lourenço aurait dû remuer sept fois sa langue avant de parler. Malheureusement, il a manqué de retenue. C’est d’autant plus vrai que sa sortie peut en rajouter à la colère populaire. En fait, tout porte à croire que le président Lourenço veut donner un blanc-seing à la Police. En tout cas, cette dernière pourrait percevoir cette sortie présidentielle comme tel.

Le président Lourenço gagnerait à instaurer un dialogue avec son peuple

Et on ne serait pas étonné que cette Police se montre désormais plus violente vis-à-vis des manifestants. La sortie de l’officier général- président est d’autant plus condamnable qu’elle s’apparente à une prime à l’impunité. Et pourtant, il aurait pu s’y prendre autrement. Sous d’autres cieux, une enquête indépendante aurait été diligentée et les policiers fautifs auraient été suspendus ou jetés au cachot. Mais au pays de Lourenço, il en va autrement. Toutefois, l’Angola n’est pas le seul pays coutumier du fait. Car, dans bien d’autres pays africains, le maintien de l’ordre pose problème, tant les moyens utilisés par les policiers, sont parfois disproportionnés face à des manifestants qui, le plus souvent, sont à mains nues. C’est vrai que les manifestants sont quelques fois violents, surtout lorsqu’ils saccagent tout sur leur passage. Mais, cela ne saurait justifier le recours excessif à la force au point d’endeuiller des familles. Le président Lourenço gagnerait, comme le recommande la Conférence épiscopale d’Angola et de Sao Tomé, à instaurer un dialogue avec son peuple. Car, il ne fait l’ombre d’aucun doute que si les manifestants en sont arrivés à piller des magasins, c’est parce que beaucoup d’entre eux tirent le diable par la queue. Malheureusement, plutôt que de trouver des solutions à la vie chère pour soulager son peuple, le régime de Lourenço préfère bander les muscles, s’acharnant ainsi à casser le thermomètre sans faire baisser la fièvre. Si l’augmentation des prix du carburant a suscité autant de colère des manifestants, c’est la preuve que les politiques sociales du régime de Lourenço, ont échoué.

Dabadi ZOUMBARA