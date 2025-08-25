GBAGBO ET THIAM CANDIDATS A LA CANDIDATURE POUR LA PRESIDENTIELLE 2025 : Chronique d’un « gnaga*» annoncé ?EN RCI :

Aujourd’hui, 26 août 2025, marque la fin des dépôts des dossiers de candidatures à la présidentielle du 25 octobre prochain en Côte d’Ivoire. A quelques heures de la clôture, le ballet incessant des candidats à la candidature se poursuit à la Commission électorale indépendante (CEI) où une trentaine de dossiers sont déjà enregistrés. Au nombre de ces derniers, ceux de figures emblématiques de la classe politique ivoirienne à l’image de Pascal Affi N’Guessan, le président du Front populaire ivoirien (FPI), Simone Ehivet Gbagbo, l’ex-Première dame, Jean-Louis Billon, cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire/Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), tous désireux de porter le challenge dans les urnes, au chef de l’Etat sortant et candidat à sa propre succession, Alassane Dramane Ouattara (ADO).

Il faut craindre que la situation ne tourne rapidement au bras de fer, au fur et à mesure que la date du scrutin avance

Le locataire du palais de Cocody a choisi, de retour d’un séjour prolongé dans l’Hexagone, d’officialiser, ce jour même, sa candidature pour un quatrième mandat qui fait déjà des vagues en Côte d’Ivoire. C’est dans ce contexte électrique que faisant fi de leur disqualification pour cause de condamnation judiciaire pour l’un et problème de double nationalité pour l’autre, l’ex-président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, porte-étendard du PDCI/RDA et figure centrale de l’opposition, ont choisi de déposer leurs dossiers respectifs malgré leur radiation de la liste électorale. Une obstination à se maintenir dans la course au fauteuil présidentiel, qui soulève d’autant plus des inquiétudes que s’ils n’étaient pas dans une logique maximaliste, rien ne les empêchait d’opter pour une solution de secours dans la course à la succession d’ADO. Et ce, dans un contexte où l’atmosphère sociopolitique reste fortement crispée en Eburnie où la présidentielle déchaîne les passions, faisant planer le spectre d’une crise électorale sur un scrutin qui n’est pas à l’abri de violences comme le pays d’Houphouët Boigny en est malheureusement devenu coutumier, ces dernières années. La question qui se pose est la suivante : qu’est-ce qui se cache derrière ces actes posés par ces deux candidats qui ne cessent d’appeler à leur réintégration sur la liste électorale, et qui ont manifestement du mal à accepter leur mise à l’écart ? Est-ce parce qu’ils n’excluent pas la possibilité d’un repêchage à la faveur d’un éventuel compromis politique ? Ou bien est-ce une façon de préparer les esprits à un « gnaga » au cas où ils n’obtiendraient pas gain de cause, en mettant la pression sur le pouvoir dans un contexte où la candidature d’ADO à un quatrième mandat, suscite aussi une vive controverse ? Quoi qu’il en soit, il faut craindre que la situation ne tourne rapidement au bras de fer, au fur et à mesure que la date du scrutin avance, dans un pays où les positions peuvent vite se radicaliser. Et dans le cas d’espèce, on peut se demander si l’opposition gardera toujours une position républicaine. Ou si, à un moment donné, elle tentera le tout pour le tout dans le but de faire bouger les lignes en sa faveur.

La Côte d’Ivoire doit savoir tirer leçon de son passé pour conjurer le mauvais sort des violences électorales

La dernière question est d’autant plus fondée que les rancunes et autres rancœurs politiques restent tenaces en Côte d’Ivoire où les plaies de la crise postélectorale de 2010-2011 peinent encore à se cicatriser. Et même en l’absence du défunt président Henri Konan Bédié qui semble avoir trouvé en Tidjane Thiam son digne successeur, tout porte à croire que la rivalité entre les principales figures de la scène politique ivoirienne que sont le président Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, n’est pas prête à retomber de sitôt. Et ce, dans un contexte où l’ancien pensionnaire de la prison de la Cour pénale internationale (CPI) qui ne cache pas son opposition à un quatrième mandat de l’enfant de Kong, semble avoir gardé toute son aura auprès de ses militants. Ainsi que sa capacité de mobilisation dans une Côte d’Ivoire où les élections se jouent parfois au rapport de forces, et où le président ADO et son RHDP (Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix), le parti au pouvoir, ne veulent pas non plus se laisser conter fleurette. Autant dire que si la raison ne prévaut pas, la Côte d’Ivoire court le risque d’une crise électorale majeure dont elle est en train de réunir petit à petit les ingrédients. Surtout si dans les deux camps, les uns et les autres doivent continuer à fourbir leurs armes au propre comme au figuré, question de se préparer à parer à toute éventualité. Mais la Côte d’Ivoire doit savoir tirer leçon de son passé pour conjurer le mauvais sort des violences électorales. Et on croise les doigts pour que ces élections à venir se passent dans le calme et la sérénité. C’est dire s’il revient à la classe politique de trouver les moyens pour que le pays traverse cette période critique sans trop de casse. Il y va de la paix sociale et de la stabilité du pays.

« Le Pays »

*Gnaga : Bagarre en langage nouchi en Côte d’Ivoire