GUERRE AU SOUDAN ET TRAFIC D’ARMES : Tant qu’il existera des pêcheurs en eaux troubles…

La guerre au Soudan a des répercussions en Afrique de l’Ouest. C’est un rapport de l’ONG Global Initiative, publié le 20 octobre dernier, qui le dit. Une affirmation basée sur le constat que le conflit au pays d’Omar el Béchir, est à la base de la prolifération d’armes de plus en plus sophistiquées sur le continent noir. Et le Sahel en proie à l’hydre terroriste depuis une dizaine d’années, n’y échappe pas. Ce, en raison de l’activisme de réseaux criminels de contrebandiers qui ne reculent devant rien pour se faire de l’argent, fût-ce au péril des vies d’innocentes populations. Toujours est-il que ces marchands de la mort ont réussi à créer des couloirs d’acheminement de leurs marchandises, dont les ramifications se retrouvent jusqu’en Afrique de l’Ouest, en passant par le Darfour, l’Est du Tchad et le Sud de la Libye.

Au-delà des discours officiels, de tout temps, il y a toujours eu des intérêts cachés dans la guerre

Autant dire qu’après le pays du Colonel Kadhafi devenu un marché à ciel ouvert d’armes après l’élimination du Guide libyen dans les conditions que l’on sait, la guerre au Soudan n’est pas loin de se présenter comme l’autre mamelle nourricière du terrorisme en Afrique de l’Ouest. Comment peut-il en être autrement quand le commerce des armes reste, de notoriété publique, un business très lucratif, et que les sources de financement du terrorisme brillent par une opacité qui les rend tout aussi insondables ? C’est dire si tant qu’il y aura des pêcheurs en eaux troubles, ce n’est pas demain la veille que les populations africaines qui subissent les conséquences de conflits multiples et multiformes dont ils sont loin de connaître les tenants et les aboutissants, auront la paix. On est d’autant plus porté à le penser qu’au-delà des discours officiels, de tout temps, il y a toujours eu des intérêts cachés dans la guerre. Et tout porte à croire qu’au-delà des protagonistes engagés dans des combats à mort sur le terrain, certains n’ont pas intérêt à ce que les foyers de tensions s’éteignent en Afrique. C’est à se demander si ces derniers n’attisent pas les conflits pour mieux tirer leurs marrons du feu sur fond d’hypocrisie de la communauté internationale. Et l’impuissance de l’ONU à imposer la paix dans certains conflits, interroge d’autant plus que ses embargos sur les armes sont souvent violés au vu et au su de la communauté internationale, sans que l’organisation mondiale basée à New-York, puisse lever le petit doigt. Le cas le plus emblématique en Afrique, reste le conflit libyen qui est aujourd’hui, si ce n’est déjà le cas, au bord de l’enlisement. Une guerre oubliée, comme tend aussi à l’être celle au Soudan, qui semble en arranger plus d’un si ce n’est pour servir des intérêts inavouables. C’est dire combien certaines initiatives de paix peuvent paraître de la poudre de perlimpinpin visant à endormir la conscience des Africains. Pendant ce temps, ce sont de pauvres populations désemparées, parfois livrées à elles-mêmes quand elles ne fuient pas les combats, qui paient le plus lourd tribut d’une guerre qu’elles n’ont pas demandée.

Ce trafic illicite d’armes tend à saper les efforts de lutte contre la pieuvre tentaculaire

Et quand, en bons opportunistes, les réseaux mafieux s’invitent à la danse, cela ne fait que prolonger le calvaire des populations en en rajoutant à la complexité d’une situation devenue une équation à plusieurs inconnues. En tout état de cause, en levant le lièvre, l’ONG Global Initiative est dans son rôle. Même si son rapport tend à enfoncer une porte déjà ouverte sur le continent noir où de la Somalie au Soudan du Sud en passant, entre autres, par la République démocratique du Congo ou encore le Sahel, les conflits armés perdurent de façon inexplicable. Mais cela n’enlève rien à la pertinence de ce rapport qui se veut aussi une interpellation à la communauté internationale, sur la nécessité de travailler à éteindre, au plus tôt, le brasier soudanais, au risque de voir le conflit se métastaser s’il ne sert pas, d’une façon ou d’une autre, de comburant à d’autres différends en Afrique. Et les pays d’Afrique occidentale en général et du Sahel en particulier ont d’autant plus du mouron à se faire que ce trafic illicite d’armes qui a pris des proportions importantes, tend à saper les efforts de lutte contre la pieuvre tentaculaire. La grande question est de savoir comment enrayer ce mal pernicieux. Cela appelle à une collaboration franche et sincère de tous les Etats. Ce qui est une autre paire de manches au regard des intérêts divergents des uns et des autres sur fond de relations parfois tendues entre voisins.

