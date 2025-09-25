GUINEE – BISSAU : Une cocotte-minute en voie d’exploser

L’ambiance électorale en Guinee-Bissau, est dominée par des tensions politiques et la crainte d’une nouvelle crise. En effet, la principale coalition d’opposition, Pai-Terra Ranka, regroupant une dizaine de formations politiques dont le PAIGC, de l’ex-Premier ministre, Domingos Simoes Pereira, tout juste rentré au bercail, il y a une semaine, après neuf mois d’exil, pour des raisons de sécurité, vient d’être fixée sur son sort. Elle ne prendra pas part aux élections générales fixées au 23 novembre prochain. La coalition qui a déposé sa liste mardi, a été informée par la Cour suprême que celle-ci n’aura pas suffisamment de temps pour analyser les dossiers de candidature introduits tardivement. Argument spécieux s’il en est ! Si, pour le moment, aucune réaction officielle n’est enregistrée du côté de l’opposition, force est de constater que l’éviction de Domingos Simoes Pereira, tête de liste de la coalition Pai-Terra Ranka, pourrait raviver les tensions politiques dans le pays. Au pouvoir depuis 2020, le président Umaro Sissoco Embalo porte une responsabilité centrale dans ce climat incertain. En effet, après avoir annoncé qu’il ne briguerait pas un second mandat, on s’attendait à le voir organiser une alternance apaisée. Grosse erreur ! Et les dernières décisions de la Cour suprême qui s’apparentent beaucoup plus à l’entérinement de stratégies d’exclusion que la lecture du droit censé pacifier le pays, risquent encore de rendre les choses plus compliquées. Dans ce contexte, il est difficile de parler de compétition équitable. « Le vrai gardien du village est celui qui éloigne les flammes, pas celui qui les allume », rappelle un proverbe africain.

Il revient à l’opposition bissau-guinéenne, de faire preuve de maturité

Umaro Sissoco Embalo a intérêt à éviter le pire à son pays car, l’histoire retiendra alors, moins ses réalisations que la manière dont il quittera le pouvoir. « Même une porte mal ouverte, peut se fermer avec élégance », dit un autre proverbe. Il peut encore être ce sage à qui tous les Bissau-Guinéens viendront demander conseil. Un homme qui rassure le peuple, par sa parole, comme attend l’opinion, du sage sur des sujets importants. Mais au lieu de cela, il s’entête à rester au centre du jeu en écartant, avec le concours d’une Cour suprême apparemment aux ordres, les opposants emblématiques de son régime. Si, pour l’instant, dans les rues, la colère semble encore muette, il n’en demeure pas moins que dans les prochains jours, son exercice solitaire du pouvoir, qui le conduit à commettre des erreurs, dont certaines graves, risque de plonger le pays dans une atmosphère bien épicée où le gaz lacrymogène sera servi à gogo à l’opposition et à ses militants, par les forces de l’ordre. En tout état de cause, le sort est jeté. Il revient maintenant à l’opposition bissau-guinéenne, de faire preuve d’intelligence et de stratégie pour contrer la fortraiture du président Embalo, surtout que son principal adversaire officiel à ces élections, Fernando Dias, du Parti pour la rénovation sociale, jugé moins rassembleur que Domingos Simões Pereira, ne pèse pas lourd dans la balance. Cela dit, la véritable réconciliation ne peut se décréter dans les discours, elle se démontre dans les actes politiques. En agissement contrairement aux attentes des populations, notamment en faisant annuler les législatives, le président Embalo prive les Bissau-Guinéens de la tranquillité d’esprit et perpétue la crise. Sa responsabilité sera aussi engagée que celle de possibles fauteurs de troubles si les choses tournent mal.

ST



