IL ETAIT TEMPS !

Après plus de trois décennies, le procès de l’assassinat de Thomas Sankara, qui cristallise beaucoup d’attentions, s’ouvrira enfin le 11 octobre prochain. C’est du moins ce qui ressort d’un communiqué rendu officiel le 17 août dernier par le Procureur militaire. Il était vraiment temps quand on sait que ce procès est très attendu aussi bien au Burkina Faso qu’au-delà des frontières. Il donnera, on l’espère, l’occasion aux personnes mises en cause, de s’expliquer sur ce qui s’est passé le 15 octobre 1987.