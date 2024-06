IL ETAIT TEMPS !

Neuf universités publiques sur les dix que compte notre pays, ont désormais accès à une connexion Internet gratuite afin de faciliter la tâche aux étudiants et aux enseignants dans leurs travaux de recherches. La cérémonie de lancement de l’événement est intervenue le 14 juin dernier à Ouagadougou et ce, sous les auspices du Premier ministre, Apollinaire Kyélèm de Tambèla. Quand on sait que cela contribuera à soulager les peines des étudiants et de leurs enseignants, on ne peut que dire qu’il était vraiment temps !