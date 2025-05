IL ETAIT TEMPS !

Dans le souci d’accompagner l’élève ou l’étudiant dans l’organisation d’activités de nature à magnifier son enseignant, de motiver davantage les enseignants à exceller dans leur mission et de sensibiliser la communauté éducative et l’opinion sur la valeur du métier d’enseignant, les autorités ont décidé de l’organisation, chaque année, de la Semaine de reconnaissance de l’élève envers l’enseignant (SRE). Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était temps dans la mesure où certains, et Dieu seul sait s’ils sont nombreux, ont tendance à négliger le métier de l’enseignement. Or, personne ne serait devenu ce qu’il est aujourd’hui, sans le concours d’un enseignant.