IL ETAIT TEMPS !

Le Conseil des ministres, en sa séance du 14 août dernier, a adopté un projet de décret portant gratuité des soins et des services de santé des cliniques mobiles au Burkina Faso. Ces cliniques, pour rappel, offrent des soins et services spécifiques comme l’écho-mammographie et la coloscopie. Et pour s’assurer du respect de la mesure prise sur le terrain, les autorités demandent aux citoyens de ne pas hésiter à dénoncer tout acte de corruption ou de sabotage. Il était vraiment temps surtout quand on sait qu’il y a des agents de santé véreux qui n’hésitent pas à en faire à leur tête ; l’essentiel étant pour eux de se faire des sous.