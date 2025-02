IL ETAIT TEMPS !

Face à la multiplication des discours haineux sur les réseaux sociaux, le ministère de la Sécurité a décidé de taper du poing sur la table. En effet, dans un communiqué rendu public, il met en garde les auteurs de ces messages incitant à la violence et à la division, rappelant qu’ils sont passibles de poursuites judiciaires. Quand on connaît la difficile situation que vit notre pays qui a besoin du renforcement de la cohésion sociale, on ne peut qu’applaudir la sortie du ministre de la Sécurité qui, on l’espère, refroidira les ardeurs des uns et des autres, quelles que soit leur bord. Il était temps !