IL ETAIT TEMPS

Le gouvernement, en guise de reconnaissance aux sacrifices consentis par l’ensemble des fonctionnaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a décidé de procéder à l’apurement de la dette sociale. L’opération consistera au reclassement et à la mise en œuvre des avancements des agents publics et ce, conformément au Statut général de la Fonction publique. Quand on sait que bien des travailleurs du public ont, depuis des années, usé leurs semelles sans obtenir gain de cause, on ne peut qu’applaudir cette mesure prise par les autorités. En attendant que la dette du privé soit aussi prise en considération, on peut déjà dire qu’il était vraiment temps !